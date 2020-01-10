Немного о бескультурье - почему жители Кишинева уничтожают свой город

Местные власти стараются, однако вандалам закон не писан - еженедельно в столице происходят случаи сознательной порчи муниципального имущества, предметов, которые должны служить во благо горожан.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Молдавская столица утратила былой облик. Частично от попустительского отношения к городу либеральных властей, которые в течение десятилетия использовали его лишь как источник личной наживы, отчасти и от наплевательского отношения самих кишиневцев и гостей столицы.

Сегодня в городе практически ежемесячно происходят случаи вандализма. Для Кишинева распространенным стало явление, когда скамейки в парках и скверах ломают. Особо недалекие и вовсе выбрасывают их в озеро, как неоднократно происходило в парке Валя Морилор.

Были эпизоды в жизни города, когда новенькие, только что изготовленные на 3-D принтере скамейки и клумбы по проспекту Мирча чел Бэтрын ломали и били в мелкие осколки.

После зимних праздников в сквере, открытом неподалеку от завода "Мезон" и вовсе произошел вопиющий случай. Группа подвыпивших молодчиков нещадно, с остервенением била новые мусорные урны, совсем недавно здесь установленные.

Крушили их тинейджеры, особо не задумываясь, что такая модель поведения не то, что - антисоциальная, она - вообще недопустима.

К счастью, разгул вандализма в отдельно взятом сквере вовремя пресекли сотрудники правоохранительных органов, иначе бы от скамеек и урн там бы ничего не осталось.

Вопрос - в другом: как так произошло, что за два с половиной десятилетия жители столицы стали вести себя по-хамски по отношению к городу, в котором живут и продолжат жить. Почему Кишинев терпит агрессию своих малообразованных жителей, которых, видимо, так воспитали родители, которые сами далеки от того, чтобы понять, что место, где живешь, не предназначено для того, чтобы гадить в прямом и переносном смысле.

Удастся ли остановить этот разгул вандализма в городе - покажет время. Сейчас же свидетельством того, как относятся к инфраструктуре города его же жители, служат разгромленные остановки общественного транспорта, разбитые билборды и заплеванные парки. Сложная задача сегодня стоит перед муниципалитетом - можно сколько угодно стараться облагородить облик города. Но пока его жители так относятся к стараниям других людей, успеха достигнуть будет сложно. Цена вопроса - воспитание.

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