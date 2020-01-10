Примар Кишинева Ион Чебан намерен положить конец коррупции в столице

Кишинев, 10 янв - Sputnik. Столичная примэрия и Национальный антикоррупционный центр Молдовы подпишут соглашение о партнерстве и реализуют план по борьбе с коррупцией на 2020 год в Кишиневе.

Об этом примар Кишинева Ион сообщил на своей странице в Facebook.

По словам градоначальника, изменение нормативно-правовой базы в соответствующей части и разработка дорожной карты для рабочей группы по борьбе с коррупцией в муниципии – это лишь некоторые из целей работы столичной администрации и НАЦ.

"Исследования показывают, что примэрия Кишинева является одним из самых коррумпированных государственных учреждений. Наша и моя личная цель – минимизировать это явление путем оцифровки услуг, оказываемых гражданам", - заявил Чебан.

По его мнению, данные изменения должны уменьшить бюрократию и коррупцию в местной публичной администрации.

"Мы хотим, чтобы примэрия стала фабрикой качественных услуг и транспарентным учреждением", – подчеркнул градоначальник.

Чебан также попросил Национальное агентство по неподкупности включить примэрию Кишинева в зону риска, чтобы в текущем году чиновники этого учреждения были проверены в приоритетном порядке.

Примар Кишинева сообщил о создании рабочей группы, состоящей из представителей ключевых учреждений, которым предстоит разработать ряд документов и программ, а также выдвинуть предложения по нормативной и, при необходимости, законодательной базе борьбы с коррупцией на уровне муниципия.

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