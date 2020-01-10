Британское издание включило Молдову в топ-10 стран для винного туризма

Нашу республику, славящуюся живописными природными пейзажами и отменным вином, снова отметили на мировом уровне.

Кишинев, 10 янв - Sputnik. Молдова вошла в рейтинг наиболее привлекательных стран для винного туризма в 2020 году, составленный престижным британским изданием Winerist.

Как пишет источник, наша республика "представляет собой очаровательное сочетание умиротворенной сельской местности, великолепной архитектуры и увлекательной истории".

Также, по словам автора рейтинга, Молдова является родиной одной из самых древних и захватывающих винных культур Европы и домом для самого большого подземного хранилища вина в мире, в анналах которого представлено более 150 производителей этого напитка.

"Нетронутая природная красота Молдовы, невероятная местная кухня и вино наряду с гостеприимством заставляют любого туриста почувствовать себя членом семьи за считанные минуты", - подчеркнули в статье.

Молдова находится в этом рейтинге наряду с Великобританией, городом Санта-Барбара (Калифорния), Франчакортой - регионом, расположенным неподалеку от Милана, Долиной Ярра (Австралия), городами Бордо и Коньяк (Франция), Сицилией, Алентежу (Португалия), Западным Мысом (ЮАР) и Швейцарией.

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