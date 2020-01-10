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Виорел Морарь

Правоохранительные органы задержали Виорела Мораря

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200110/28822171/viorel-morari-zaderzhan.html

В пятницу, 10 января, появилась информация о том, что был задержан глава Антикоррупционной прокуратуры, ранее на время отстраненный с занимаемой должности.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Временно отстраненный с поста главы Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь задержан сотрудниками правоохранительных органов. Информацию Sputnik Молдова подтвердил пресс-секретарь Генпрокуратуры Эмил Гайтур.

"Виорел Морарь задержан за подделку документов и злоупотребление служебным положением", - заявил Гайтур.

В декабре 2019 года по распоряжению генпрокурора Александра Стояногло, в Антикоррупционной прокуратуре прошли обыски.

"Цель этого контроля заключается в проверке и оценке деятельности этих специальных подразделений прокуратуры по всем параметрам полномочий, в соответствии с конкретными показателями, указанными в положении, за период с 2016 года по настоящее время", - сообщили тогда в Генпрокуратуре.

До этого Стояногло заявлял в рамках интервью на одном из частных телеканалов, что следствие по дел о краже миллиарда прошло с грубыми нарушениями. Глава Генпрокуратуры раскритиковал Мораря и обвинил его в том, что тот якобы намеренно задерживал дела, связанные с банковской кражей.

Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку. В середине сентября этого же года его восстановили в должности.

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