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Мальчик из Кишинева посмертно спас трех человек

© CC0 / Pixabay / piratafilms
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200110/28823406/malchik-iz-Kishineva-posmertno-spas-trekh-chelovek.html

В первые дни 2020 года семья 15-летнего подростка решилась на благородный шаг - несмотря на боль утраты, родители согласились на то, чтобы их сын стал донором органов.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Пятнадцатилетний мальчик спас жизни трех человек благодаря тому, что его семья после смерти сына согласилась пожертвовать его органы остро нуждающимся в этом людям, сообщает Агентство по трансплантации Молдовы.

"Искренние соболезнования скорбящим семьям, которые нашли внутренние силы для такого благородного жеста и быстрого восстановления пациентам", - отмечается в публикации Агентства.

За последние шесть лет в Молдове зарегистрировано 123 донора, у которых была зафиксирована смерть мозга.

В то же время, порядка 30% семей отказывается от того, чтобы органы их умершего родственника передавались для пересадки.

В Молдове в настоящее время примерно полутора сотням больных для того, чтобы выжить, необходимы донорские органы.

Однако ежегодно врачам удается провести чуть больше 10 пересадок печени и почек.

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