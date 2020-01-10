Мальчик из Кишинева посмертно спас трех человек

В первые дни 2020 года семья 15-летнего подростка решилась на благородный шаг - несмотря на боль утраты, родители согласились на то, чтобы их сын стал донором органов.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Пятнадцатилетний мальчик спас жизни трех человек благодаря тому, что его семья после смерти сына согласилась пожертвовать его органы остро нуждающимся в этом людям, сообщает Агентство по трансплантации Молдовы.

"Искренние соболезнования скорбящим семьям, которые нашли внутренние силы для такого благородного жеста и быстрого восстановления пациентам", - отмечается в публикации Агентства.

За последние шесть лет в Молдове зарегистрировано 123 донора, у которых была зафиксирована смерть мозга.

В то же время, порядка 30% семей отказывается от того, чтобы органы их умершего родственника передавались для пересадки.

В Молдове в настоящее время примерно полутора сотням больных для того, чтобы выжить, необходимы донорские органы.

Однако ежегодно врачам удается провести чуть больше 10 пересадок печени и почек.

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