Мальчик из Кишинева посмертно спас трех человек

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Пятнадцатилетний мальчик спас жизни трех человек благодаря тому, что его семья после смерти сына согласилась пожертвовать его органы остро нуждающимся в этом людям, сообщает Агентство по трансплантации Молдовы.
"Искренние соболезнования скорбящим семьям, которые нашли внутренние силы для такого благородного жеста и быстрого восстановления пациентам", - отмечается в публикации Агентства.
За последние шесть лет в Молдове зарегистрировано 123 донора, у которых была зафиксирована смерть мозга.
В то же время, порядка 30% семей отказывается от того, чтобы органы их умершего родственника передавались для пересадки.
В Молдове в настоящее время примерно полутора сотням больных для того, чтобы выжить, необходимы донорские органы.
Однако ежегодно врачам удается провести чуть больше 10 пересадок печени и почек.
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