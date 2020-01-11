Будет ли в Кишиневе свой крематорий – подробности

Площадь столичного кладбища "Святого Лазаря" расширилась чуть ли не до села Гратиешты, руководство Комбината ритуальных услуг настаивает на строительстве крематория в муниципии.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Кладбище "Святого Лазаря" в столице, которое в народе называют "Дойна", по наименованию улицы, вдоль которой оно расположено, является одним из самых больших в Европе. Оно насчитывает свыше 350 тысяч захоронений.

Каждый год примэрия (мэрия) Кишинева выкупает под кладбище имени Святого Лазаря новые гектары — увы, все мы смертны, и усопших где-то надо хоронить.

Вопрос о крематории в Кишиневе стал острым, как никогда. Ведь если село "умирает", и периметр деревенских кладбищ особо за эти годы в целом не расширился, то о главном столичном "некрополе" этого сказать нельзя.

Будет ли у Кишинева свой крематорий, или пока рано говорить о воплощении этого проекта?

Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова в эксклюзивном комментарии дала директор кишиневского Комбината ритуальных услуг Людмила Боцан.

"Нами разработан соответствующий законопроект. В прошлом году он не был принят, надеемся, что на него обратят внимание в нынешнем году. Много дискуссий было в обществе насчет этой инициативы. Но, я уверена, что мы должны построить этот объект, чтобы не использовать так много земли на расширение кладбища", - заявила собеседница.

По ее словам, в последнее время территория кладбища "Святого Лазаря" увеличена на 170 гектаров. Боцан обратила внимание на то, что в такой небольшой по территории республике, как Молдова, уделять такие площади под погосты не следует.

"Мы должны задуматься, что мы оставим грядущим поколениям в Молдове. Одни кладбища? Над этой проблемой надо задуматься", - подчеркнула Боцан.

Создание крематория в таком крупном городе, как Кишинев, повлечет за собой необходимость строительства колумбария, в котором будут захоранивать прах усопших. Это позволяет сэкономить площади под захоронения. Крематории есть в Одессе, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге и других больших городах.

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