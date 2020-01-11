21:35 11 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.72
Поиск
Старая могила на кладбище Святого Лазаря в Кишиневе

Будет ли в Кишиневе свой крематорий – подробности

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
Получить короткую ссылку
33711
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2097/89/20978905.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200111/28820288/budet-li-chisinau-svoy-krematoriy-podrobnosti.html

Площадь столичного кладбища "Святого Лазаря" расширилась чуть ли не до села Гратиешты, руководство Комбината ритуальных услуг настаивает на строительстве крематория в муниципии.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Кладбище "Святого Лазаря" в столице, которое в народе называют "Дойна", по наименованию улицы, вдоль которой оно расположено, является одним из самых больших в Европе. Оно насчитывает свыше 350 тысяч захоронений.

Армянское кладбище, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кладбища в Молдове могут стать туристическими объектами - подробности
Каждый год примэрия (мэрия) Кишинева выкупает под кладбище имени Святого Лазаря новые гектары — увы, все мы смертны, и усопших где-то надо хоронить.

Вопрос о крематории в Кишиневе стал острым, как никогда. Ведь если село "умирает", и периметр деревенских кладбищ особо за эти годы в целом не расширился, то о главном столичном "некрополе" этого сказать нельзя.

Будет ли у Кишинева свой крематорий, или пока рано говорить о воплощении этого проекта?

Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова в эксклюзивном комментарии дала директор кишиневского Комбината ритуальных услуг Людмила Боцан.

"Нами разработан соответствующий законопроект. В прошлом году он не был принят, надеемся, что на него обратят внимание в нынешнем году. Много дискуссий было в обществе насчет этой инициативы. Но, я уверена, что мы должны построить этот объект, чтобы не использовать так много земли на расширение кладбища", - заявила собеседница.

Кладбище Святого Лазаря в Кишиневе.
© Sputnik / Yana Zaharova
Креста на них нет - на кладбище "Святого Лазаря" орудуют вандалы
По ее словам, в последнее время территория кладбища "Святого Лазаря" увеличена на 170 гектаров. Боцан обратила внимание на то, что в такой небольшой по территории республике, как Молдова, уделять такие площади под погосты не следует.

"Мы должны задуматься, что мы оставим грядущим поколениям в Молдове. Одни кладбища? Над этой проблемой надо задуматься", - подчеркнула Боцан.

Создание крематория в таком крупном городе, как Кишинев, повлечет за собой необходимость строительства колумбария, в котором будут захоранивать прах усопших. Это позволяет сэкономить площади под захоронения. Крематории есть в Одессе, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге и других больших городах.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Киркоров: мои предки покоятся на кладбище в Кишиневе
Сто строк о наболевшем - как на кладбищах в Кишиневе пели и жарили шашлыки
Необратимые изменения произойдут с кладбищем Дойна в Кишиневе
Теги:
Людмила Боцан, крематорий, Кишинев, кладбище


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Завораживающая красота: фото победителей конкурса "Дикая природа России-2019"
Путин: Россия способна достроить Северный поток-2 своими силами
Путин: Россия способна самостоятельно достроить "Северный поток-2"
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться