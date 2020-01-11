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Экзамен

Важное заявление: это касается тех, кому надо сдать выпускные экзамены БАК

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik Молдова
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Минобразования сделало объявление для тех, кто хочет сдать экзамены на степень бакалавра экстерном: в ведомстве обратили внимание, что у кандидатов есть время до февраля, чтобы сделать это.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Желающие сдать экзамены на степень бакалавра экстерном до 10 февраля должны подать соответствующее заявление в министерство образования, культуры и исследований.

Сдача экзаменов. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
Что делать тем, кто вовремя не сумел сдать экзамены на степень бакалавра

Пройти тестирование в специальном режиме могут лица, достигшие 19-летнего возраста, выпускники средних или профессиональных школ. Экзамены могут сдать и те, кто окончил хотя бы два лицейских класса без задолженностей, а также выпускники колледжей, студенты вузов, которые были допущены к обучению на основе аттестата о среднем образовании.

Тестирование экстерном пройдет параллельно с экзаменационной сессией в специализированных центрах и согласно графику, утвержденному Минобразования.

Образец заявления для записи на экзамены БАК можно найти на сайте Национального агентства по куррикулуму и оцениванию.  

Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
© Sputnik / Moldova
Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове

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