Всего неделя – и более ста преступлений: как Приднестровье отходило от праздника

Вождение в нетрезвом виде, кражи – вот неполный список того, что произошло в приднестровском регионе после празднования Нового года.

ТИРАСПОЛЬ, 11 янв – Sputnik. В период с 3 по 9 января на территории приднестровского региона зарегистрировано 106 заявлений и сообщений о преступлениях. По семи десяткам из них в течение суток установлены подозреваемые.

"За этот период было зафиксировано одно убийство (раскрыто), 19 краж (шесть из них раскрыты по горячим следам), один угон транспортного средства (подозреваемый установлен). Выявлено и задокументировано два факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (оба раскрыты) и одно преступление в сфере экономики", - сообщили в МВД.

Сотрудники органов внутренних дел разыскали пятерых обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Задержаны также семь госдолжников и один неплательщик алиментов.

Сотрудниками подразделений автоинспекции за минувшую неделю зафиксировано более 760 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 24 водителя, которые находились за рулем в состоянии опьянения.

За этот период на территории региона зарегистрировано 11 возгораний. В результате пожаров четыре человека погибли, три – получили травмы. За нарушение правил пожарной безопасности составлено семь административных протоколов.

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