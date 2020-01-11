10:35 11 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.72
Поиск
Obama-Berater schlägt neue Methoden gegen internatonale Kriminalität vor

Всего неделя – и более ста преступлений: как Приднестровье отходило от праздника

© Sputnik / Sergey Venyavsky
Общество
Получить короткую ссылку
66 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/386/37/3863750.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200111/28821859/vsego-nedelya--i-bolee-sta-prestupleniy-kak-pridnestrove-otkhodilo-ot-prazdnika.html

Вождение в нетрезвом виде, кражи – вот неполный список того, что произошло в приднестровском регионе после празднования Нового года.

ТИРАСПОЛЬ, 11 янв – Sputnik. В период с 3 по 9 января на территории приднестровского региона зарегистрировано 106 заявлений и сообщений о преступлениях. По семи десяткам из них в течение суток установлены подозреваемые.

"За этот период было зафиксировано одно убийство (раскрыто), 19 краж (шесть из них раскрыты по горячим следам), один угон транспортного средства (подозреваемый установлен). Выявлено и задокументировано два факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (оба раскрыты) и одно преступление в сфере экономики", - сообщили в МВД.

Горение сухой травы
© Sputnik / Александр Кряжев
Рецепт от пожаров: в Приднестровье предприняли профилактические меры
Сотрудники органов внутренних дел разыскали пятерых обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Задержаны также семь госдолжников и один неплательщик алиментов.

Сотрудниками подразделений автоинспекции за минувшую неделю зафиксировано более 760 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 24 водителя, которые находились за рулем в состоянии опьянения.

За этот период на территории региона зарегистрировано 11 возгораний. В результате пожаров четыре человека погибли, три – получили травмы. За нарушение правил пожарной безопасности составлено семь административных протоколов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Фейерверки, драки, кражи: в Приднестровье подытожили новогоднюю хронику ЧП
Решил подзаработать, а получил уголовное дело
Теги:
преступления, праздники, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как прошло открытие третьих зимних юношеских Олимпийских игр - фото
Повышение тарифа на междугородние поездки: что говорят люди
Повышение тарифа на междугородние поездки: что говорят люди
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться