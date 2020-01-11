Важно для бюджетников: в субботу, 11 января, необходимо на работу

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Согласно принятому правительством постановлению, суббота, 11 января, объявлена рабочим днем.
В этот день бюджетники отрабатывают 6 января - предрождественский понедельник. С 4 по 8 января у жителей Молдовы были миниканикулы.
А следующие продолжительные выходные граждан республики ждут лишь в августе - с 27-го по 31-е. Правда, один день из них придется отработать заранее - 15 августа.
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