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Женщина за работой

Важно для бюджетников: в субботу, 11 января, необходимо на работу

© CC0 / Pixabay / kaboompics
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200111/28824856/vazhno-dlya-byudzhetnikov-subbotu-11-yanvarya-neobkhodimo-na-rabotu.html

В этот день бюджетники отрабатывают 6 января - предрождественский понедельник. С 4 по 8 января у жителей Молдовы были миниканикулы.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Согласно принятому правительством постановлению, суббота, 11 января, объявлена рабочим днем.

В этот день бюджетники отрабатывают 6 января - предрождественский понедельник. С 4 по 8 января у жителей Молдовы были миниканикулы.

А следующие продолжительные выходные граждан республики ждут лишь в августе - с 27-го по 31-е. Правда, один день из них придется отработать заранее - 15 августа.

Календарь 2020 дополнительные выходные дни
© Sputnik / Moldova
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