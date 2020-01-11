Что ждет молдавских полицейских: ответ главы МВД страны

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. В структурах МВД Молдовы насчитывается свыше трех тысяч вакантных мест. Об этом заявил журналистам глава министерства Павел Войку.
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"Нам удалось за последние месяцы убедить полицейских не уходить из системы. Повысили зарплаты на 10%. Сейчас у нас были дискуссии с премьером о нашем предложении по социальному пакету", - сказал Войку.
В тоже время, по словам Войку, проводятся беседы со студентами вузов. "Стараемся убедить молодых людей, что профессия полицейского важна и перспективна", - отметил глава МВД.
Министр также обратил внимание на то, что часть полицейских, ушедших на пенсию, будет возвращена в систему.
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