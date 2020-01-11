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Полиция

Что ждет молдавских полицейских: ответ главы МВД страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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Руководитель министерства внутренних дел рассказал, что на данный момент обсуждается пакет социальных инициатив, призванных побудить полицейских не уходить из профессии.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. В структурах МВД Молдовы насчитывается свыше трех тысяч вакантных мест. Об этом заявил журналистам глава министерства Павел Войку.

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"Нам удалось за последние месяцы убедить полицейских не уходить из системы. Повысили зарплаты на 10%. Сейчас у нас были дискуссии с премьером о нашем предложении по социальному пакету", - сказал Войку.

Генинспекторат полиции МВД Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Министр пояснил, что в пакет социальных инициатив, в частности, входит, предоставление служебного жилья, оплата съемного жилья полицейским, а также другие возможности, которые призваны побудить правоохранителей не уходить из профессии.

В тоже время, по словам Войку, проводятся беседы со студентами вузов. "Стараемся убедить молодых людей, что профессия полицейского важна и перспективна", - отметил глава МВД.

Министр также обратил внимание на то, что часть полицейских, ушедших на пенсию, будет возвращена в систему.

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