Как Налоговая служба намерена бороться со злостными неплательщиками

В Налоговой намерены предпринять меры для предотвращения случаев уклонения от уплаты налогов среди экономических агентов и физлиц.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Государственная налоговая служба Молдовы опубликовала список сегментов экономики, которые в новом году попадут под "налоговое воспитание".

Меры коснутся следующих областей: строительство, сельское хозяйство, ресторанный бизнес, транспорт, электронная торговля, а также салоны красоты.

Под программу Налоговой попадут и физические лица, которые могут стать налогооблагаемыми субъектами.

Таким образом, для предотвращения уклонения от уплаты налогов инспекторы нагрянут с внеплановыми проверками к лицам, которые осуществляют налогооблагаемую деятельность, отправят экономическим агентами письма о добровольном соблюдении налогового законодательства, а также проведут информационную кампанию в секторах национальной экономики, в которых сохраняется риск утаивания полученных доходов.

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