Как Налоговая служба намерена бороться со злостными неплательщиками

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Государственная налоговая служба Молдовы опубликовала список сегментов экономики, которые в новом году попадут под "налоговое воспитание".
Под программу Налоговой попадут и физические лица, которые могут стать налогооблагаемыми субъектами.
Таким образом, для предотвращения уклонения от уплаты налогов инспекторы нагрянут с внеплановыми проверками к лицам, которые осуществляют налогооблагаемую деятельность, отправят экономическим агентами письма о добровольном соблюдении налогового законодательства, а также проведут информационную кампанию в секторах национальной экономики, в которых сохраняется риск утаивания полученных доходов.
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