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Ситуация в аэропорту Домодедово

Непогода в Москве: повлияло ли это на график полетов в Кишинев

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200111/28826197/Nepogoda-v-Moskve-povliyalo-li-eto-na-grafik-poletov-v-Kishinev.html

Самолет из столицы России должен был приземлиться в Кишиневе 11.50, вместо этого самолет прибудет в 12.22.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Прибытие в молдавскую столицу рейса из Москвы 9U 174, S7 4535 задерживается приблизительно на полчаса, свидетельствуют данные информационного табло международного аэропорта Кишинева.

Денис Старуш
© Sputnik / Miroslav Rotari
Старуш: так можно получить компенсацию, если авиарейс задерживается
Борт должен был приземлиться в 11.50, вместо этого самолет прибудет в 12.22.

Остальные утренние рейсы из Москвы прибыли по графику. Также не было задержек по вылету самолетов из Кишинева в столицу России.

В субботу десятки авиарейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Это связано с погодными условиями в российской столице. Речь идет об облачности и осадках. Снег в Москве будет идти примерно до 6-7 часов вечера.

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