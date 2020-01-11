Непогода в Москве: повлияло ли это на график полетов в Кишинев

Самолет из столицы России должен был приземлиться в Кишиневе 11.50, вместо этого самолет прибудет в 12.22.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Прибытие в молдавскую столицу рейса из Москвы 9U 174, S7 4535 задерживается приблизительно на полчаса, свидетельствуют данные информационного табло международного аэропорта Кишинева.

Борт должен был приземлиться в 11.50, вместо этого самолет прибудет в 12.22.

Остальные утренние рейсы из Москвы прибыли по графику. Также не было задержек по вылету самолетов из Кишинева в столицу России.

В субботу десятки авиарейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Это связано с погодными условиями в российской столице. Речь идет об облачности и осадках. Снег в Москве будет идти примерно до 6-7 часов вечера.

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