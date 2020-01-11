Непогода в Москве: повлияло ли это на график полетов в Кишинев

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Прибытие в молдавскую столицу рейса из Москвы 9U 174, S7 4535 задерживается приблизительно на полчаса, свидетельствуют данные информационного табло международного аэропорта Кишинева.
Остальные утренние рейсы из Москвы прибыли по графику. Также не было задержек по вылету самолетов из Кишинева в столицу России.
В субботу десятки авиарейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Это связано с погодными условиями в российской столице. Речь идет об облачности и осадках. Снег в Москве будет идти примерно до 6-7 часов вечера.
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