Дело Виорела Мораря: предъявление обвинения и предварительные меры

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Задержанному 10 января Виорелу Морарю, временно отстраненному с поста главы Антикоррупционной прокуратуры, в субботу предъявят обвинение и начнут процедуры по отстранению от должности и применению предварительных мер, ограничивающих свободу. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре страны.
Как отметили в структуре, 26 декабря 2019 года генеральный прокурор на основании двух зарегистрированных обращений постановил открыть уголовное расследование по статье 327 п.2 b) и b1) Злоупотребление властью или служебным положением и статье 332 п. 2 b) внесение ложных сведений в официальные документы. Мораря подозревают именно в этих действиях.
Тогда же генпрокурор распорядился о том, что вести дело будет группой прокуроров и следователей под руководством прокурора Генеральной прокуратуры.
В ведомстве в субботу сообщили, что "10 января 2020 года Виорел Морарь был признан подозреваемым, заслушан по обстоятельствам дела и задержан на 72 часа на основании статьи 166 Уголовно-процессуального кодекса. Он содержится в изоляторе муниципального управления полиции Кишинева".
В субботу, 11 января, Морарю планируют предъявить обвинение, заслушать его в этом процессуальном статусе и решить вопрос о его отстранении от должности прокурора и применении в его отношении превентивных мер, сообщили в прокуратуре.
"Все эти действия были предприняты в личных интересах, а также в интересах заявителя и нескольких других людей из его окружения для того, чтобы защитить их от подозрений в уголовном деле о банковском мошенничестве, хищении миллиарда, и воспрепятствовать быстрому, полному расследованию этого уголовного дела", - отметили в Генпрокуратуре.
Как сообщили в ведомстве, Морарь не признался в совершении преступлений и на данном этапе не сотрудничает со следствием.
Виорел Морарь накануне был задержан за подделку документов и злоупотребление служебным положением.
В декабре 2019 года по распоряжению генпрокурора Александра Стояногло, в Антикоррупционной прокуратуре прошли обыски.
До этого Стояногло заявлял в рамках интервью одному из частных телеканалов, что следствие по делу о краже миллиарда прошло с грубыми нарушениями. Глава Генпрокуратуры раскритиковал Мораря и обвинил его в том, что тот якобы намеренно задерживал расследование дел, связанных с банковской кражей.
Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку. В середине сентября этого же года его восстановили в должности.
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