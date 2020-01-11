Дело Виорела Мораря: предъявление обвинения и предварительные меры

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Задержанному 10 января Виорелу Морарю, временно отстраненному с поста главы Антикоррупционной прокуратуры, в субботу предъявят обвинение и начнут процедуры по отстранению от должности и применению предварительных мер, ограничивающих свободу. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре страны.

Как отметили в структуре, 26 декабря 2019 года генеральный прокурор на основании двух зарегистрированных обращений постановил открыть уголовное расследование по статье 327 п.2 b) и b1) Злоупотребление властью или служебным положением и статье 332 п. 2 b) внесение ложных сведений в официальные документы. Мораря подозревают именно в этих действиях.

Тогда же генпрокурор распорядился о том, что вести дело будет группой прокуроров и следователей под руководством прокурора Генеральной прокуратуры.

В ведомстве в субботу сообщили, что "10 января 2020 года Виорел Морарь был признан подозреваемым, заслушан по обстоятельствам дела и задержан на 72 часа на основании статьи 166 Уголовно-процессуального кодекса. Он содержится в изоляторе муниципального управления полиции Кишинева".

В субботу, 11 января, Морарю планируют предъявить обвинение, заслушать его в этом процессуальном статусе и решить вопрос о его отстранении от должности прокурора и применении в его отношении превентивных мер, сообщили в прокуратуре.

Морарь подозревается в том, что в марте 2017 года получил от экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка жалобу, которую зарегистрировал вопреки положениям закона, начав уголовный процесс, начав расследование и сфальсифицировав в уголовном деле несколько процессуальных документов.

"Все эти действия были предприняты в личных интересах, а также в интересах заявителя и нескольких других людей из его окружения для того, чтобы защитить их от подозрений в уголовном деле о банковском мошенничестве, хищении миллиарда, и воспрепятствовать быстрому, полному расследованию этого уголовного дела", - отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщили в ведомстве, Морарь не признался в совершении преступлений и на данном этапе не сотрудничает со следствием.

Виорел Морарь накануне был задержан за подделку документов и злоупотребление служебным положением.

В декабре 2019 года по распоряжению генпрокурора Александра Стояногло, в Антикоррупционной прокуратуре прошли обыски.

"Цель этого контроля заключается в проверке и оценке деятельности этих специальных подразделений прокуратуры по всем параметрам в соответствии с конкретными показателями, указанными в положении, за период с 2016 года по настоящее время", - сообщили тогда в Генпрокуратуре.

До этого Стояногло заявлял в рамках интервью одному из частных телеканалов, что следствие по делу о краже миллиарда прошло с грубыми нарушениями. Глава Генпрокуратуры раскритиковал Мораря и обвинил его в том, что тот якобы намеренно задерживал расследование дел, связанных с банковской кражей.

Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку. В середине сентября этого же года его восстановили в должности.

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