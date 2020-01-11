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Женщина позирует для фото в заснеженном лесу

Январские надежды: почему нет снега, и когда он выпадет

© Sputnik / Ilia Naymushin
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200111/28827426/ianvarskie-nadezhdy-pochemu-net-snega-i-kogda-on-vypadet.html

Зима без лепки снеговиков и игры в снежки: синоптики рассказали, почему в стране до середины января не намело сугробов.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Зима пока не радует жителей Молдовы снегом. Почему до средины января в стране ни разу не было обильных снегопадов и ждать ли их в ближайшее время, в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказала главный синоптик гидрометеорологической службы Светлана Шахова.

Зима
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Когда у нас долго нет никаких осадков, то это влияние области повышенного атмосферного давления, антициклона или же его восточного/западного крыла", - сказала собеседница.

По словам специалиста, климатические исследования показывают, что в районе Азорских островов Атлантического океана образуются и усиливаются антициклоны. Один из таких антициклонов направляет свое крыло на южную часть Европы.

"Погода в нашей республике формируется под влиянием восточного крыла Азорского антициклона", - отметила Шахова.

Теплый январь

Специалист отметила, что в ближайшие дни ожидается чередование небольших волн тепла и волн холода. "Существенных колебаний, так называемой температурной пилы, в ближайшее время не ожидается, но все-таки небольшие колебания вероятны", - отметила эксперт.

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Это означает, что дневной максимум в основном будет выше 0 и распределится по территории в градациях от +3 до +8 или даже +9 градусов.

Страусы
© Sputnik /
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"Минимальная температура в основном будет около 0 – от слабо положительных до слабо отрицательных показателей. В семидневный период самая низкая температура, которая может ожидаться, - до -5,-6 градусов",- сказала Шахова.

Будет ли снег этой зимой

На вопрос о том, будет ли в этом году снег, специалист ответила, что Молдова находится в умеренных широтах, где то и дело происходит борьба воздушных масс, идущих с севера, и воздушных масс, идущих с юга. В экваторе и субтропиках климат другой, поскольку до них не доходят волны холода с Северного ледовитого океана или северной Атлантики. А Молдова переживает воздействие то одних, то других воздушных масс. В связи с этим, по мнению собеседницы, в республике довольно редкие зимы обходятся без снега.

"Учитывая воздействие северных и южных воздушных потоков на наши умеренные широты, уверена, что снег будет. Но пока, в ближайшие семь дней, на которые мы составляем прогноз, снега не ожидается", - заключила Шахова.

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