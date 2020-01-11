Слусарь сообщил, когда передаст Стояногло дополнения к отчету Kroll-2

По мнению вице-спикера парламента, расследование банковской кражи затягивалось, а сейчас Генеральная прокуратура не располагает всеми материалами из отчета Kroll-2.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Вице-спикер парламента, председатель спецкомиссии по расследованию нарушений в банковском секторе страны Александр Слусарь сообщил, что передаст в понедельник генпрокурору Александру Стояногло дополнения к отчету Kroll, а именно список конечных бенефициаров "банковской кражи".

"В понедельник утром передам генеральному прокурору два приложения к отчету Kroll, который включает много давно известных имен людей, вовлеченных в процесс вывода средств из банковской системы", - написал Слусарь в субботу на своей странице в Facebook.

По его мнению, расследование банковской кражи затягивалось, а сейчас Генеральная прокуратура не располагает всеми материалами из отчета Kroll-2. Как считает Слусарь, ответить должны не только Виорел Морарь, которого задержали накануне, но и остальные ответственные лица из прокуратуры.

Ранее генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло направил Слусарю обращение с просьбой передать в адрес Генпрокуратуры список конечных бенефициаров "банковской кражи", существование которого подтвердили ряд депутатов.

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В Генеральной прокуратуре страны сообщили, что детальный отчет Kroll-2, а также приложения к нему, подготовленные по запросу Национального банка Молдовы, изъяты Антикоррупционной прокуратурой 22 марта 2018 года.

"Группа уголовного преследования проверяет информацию, полученную в ходе процессуальных мер, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом, а прокуратура Молдовы будет систематически информировать о результатах расследования", - отметили в структуре.

В ведомстве пояснили, что так как отчет был подготовлен по запросу Национального банка Молдовы, Антикоррупционная прокуратура попросила распорядится о проверке информации, содержащейся в отчете, с представлением этих результатов прокурорам.

"Уточняем, что изъятые дополнения к отчету не содержат какого-либо "списка конечных бенефициаров" или какого-либо другого документа с исчерпывающим перечнем конечных бенефициаров", - подчеркнули прокуратуре.

В связи с этим Стояногло и направил Слусарю обращение с просьбой "передать Генпрокуратуре список конечных бенефициаров, существование которого подтвердили ряд депутатов".

Банковский скандал

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii (ВЕМ), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.

Парламент Молдовы на заседании 10 июня 2019 года принял решение о создании специальной парламентской комиссии "по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдовы и банковского мошенничества".

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Члены комиссии получили доступ к полному тексту отчета Kroll-2. Кроме того, у депутатов была возможность подключить к расследованию все необходимые госинституты.

Работа спецкомиссии парламента

Изначально членам этой комиссии выделялось на работу 60 дней. Но депутаты решили, что этого времени будет мало, и назвали срок в 90 дней. Все потому, что подлежащие изучению временные рамки расширили: планировалось, что депутаты рассмотрят период с 2013 года, однако в итоге договорились начать с 1 января 2010 года.

Выводы по выяснению всех обстоятельств хищений из банковской системы члены этой структуры представили 17 октября 2019 года.

В принятом парламентом отчете спецкомиссии, содержащем более 50 страниц, сказано, что "из банковской системы Молдовы была выведена огромная сумма, согласно отчету компании Kroll, это от 900 миллионов до миллиарда долларов США. Но, учитывая предоставленную Нацбанком и Генпрокуратурой информацию, сумма ущерба может быть больше".

Кроме того, как сказано в документе, "госгарантии в размере 13,5 миллиарда леев превратились во внутренний долг, а возвращение этой суммы в двукратном размере легло на плечи налогоплательщиков Молдовы".

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Также в списке последствий банковской кражи отмечено, что с ноября 2014-го по февраль 2015 года национальная валюта обесценилась на 42,2%. В результате Нацбанк резко увеличил ставку рефинансирования с 3,5% (12 декабря 2014-го) до 19,5% (2 сентября 2015-го).

Выводы спецкомиссии

В тексте отчета сказано, что план по хищению средств "реализовали постепенно, начиная с 2011 года, и корректировали в зависимости от роста аппетита авторов схемы, в то время как противодействие ответственных госинститутов значительно снижалось".

В документе уточняется, что "в 2011-2012 годах уже существовал план срежиссированной атаки на Banca de Economii (ВЕМ) группировкой Плахотнюк-Платон с целью получения контрольного пакета акций".

"В реализацию схемы были вовлечены судьи, Национальная комиссия по финансовому рынку и Нацбанк. Во второй половине 2012 года правительство под руководством Владимира Филата вело себя пассивно", - отмечено в отчете.

Также депутаты пришли к выводу, что "следственная комиссия по анализу процесса управлением государственным пакетом акций ВЕМ и ситуации в банковско-финансовой сфере под руководством депутата Олега Рейдмана играла важную роль в начале процесса хищений из ВЕМ".

Кроме того, уточняется, что "в 2011-2014 годах исключительно негативную роль играл ассистировавший рейдерским атакам Национальный банк, некоторые представители которого до сих пор занимают должности заместителей руководителя НБМ – Ион Стурзу и Аурел Чинчлей".

Действия и бездействие высокопоставленных чиновников

В отчете сказано, что в указанный период высокопоставленные чиновники получали "сообщения НАЦ и СИБ о всех существующих в банковском секторе рисках и опасности обрушения системы. Но эту информацию проигнорировали власти, принимавшие решения".

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"Действия и бездействие большинства высокопоставленных чиновников в 2013 году, приведшие к потере государством контрольного пакета в ВЕМ, в том числе бывшего премьера Юрие Лянкэ, привели к тяжелым последствиям и могут квалифицироваться, как служебная халатность и превышение полномочий. В Антикоррупционной прокуратуре открыто и расследуется уголовное дело по этому вопросу", - говорится в отчете.

Кроме того, как выяснила спецкомиссия, "с 7 по 27 ноября 2014 года, когда правительство уже решило предоставить госгарантии по срочным кредитам, выданным Нацбанком на сумму в 9,5 миллиарда леев, три банка работали без специального администрирования, и было осуществлено выведение колоссальных денежных сумм из банковской системы Молдовы". В указанный период, по информации НБМ, эти финучреждения, как сказано в выводах парламентариев, выдали юридическим лицам кредиты в общей сложности на 25,5 миллиарда леев.

"Действия правительства и Нацбанка в тот период расцениваются как халатность и превышение полномочий. Антикоррупционная прокуратура открыла и расследует уголовное дело по этому факту", - уточняется в документе.

Кроме того, депутаты утверждают, что "Генпрокуратура в 2015-2019 годах саботировала расследование процесса хищений из банковской системы, открыв уголовные дела по многим эпизодам, но не имея системного и целостного подхода".

"Следствие по многим делам намеренно затягивалось или проводилось избирательно с учетом политических интересов. 9 августа 2019 года по банковским преступлениям было открыто совмещенное дело о существовании преступной группировки", - сказано в отчете.

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