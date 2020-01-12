Почему "сельские" едут в Кишинев, и что творится в провинции – ответ эксперта

Процессы миграции граждан из сел в города страны, а из них – за рубеж продолжаются, социолог Виктор Мокану рассмотрел ситуацию, при которой удастся вернуть жизнь в молдавскую провинцию, развить регионы страны.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Тысячи заколоченных досками намертво окон в селах страны, заброшенные поля и угодья, пустота на улицах и редкие старики, доживающие свой век именно там, где родились. И уезжающая, бегущая из сел молодежь и трудоспособные граждане среднего возраста, ищущие лучшей доли в городах страны и в молдавской столице.

Такая картина сегодня сложилась в десятках малых сел республики, откуда, кажется, навсегда уходит жизнь. Та, яркая и колоритная, дружная и трудовая, которая господствовала здесь еще три десятилетия назад.

Процесс миграции в Молдове продолжается, и это связано со многими факторами. Конечно, даже в условиях более развитых стран, чем Молдова, никто не отменял растущие темпы урбанизации, когда сельское население массово мигрирует в города. Однако в Молдове эта миграция приобретает угрожающие масштабы.

О том, почему происходят такие быстрые процессы урбанизации в нашей стране, и можно ли дать вторую полноценную жизнь молдавской провинции, корреспонденту Sputnik рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

"Возьмите скандинавские страны, где более 80% проживает в городах. Это ждет и Молдову. Поэтому ученые – социологи, демографы, историки, экономисты, политологи – должны объединить усилия, чтобы узнать, какое будущее ждет молдавское общество", - пояснил Мокану.

Из сел сегодня уезжают самые активные и предприимчивые люди, те граждане, у которых есть какое-то образование и опыт работы, в селах практически не осталось интеллигенции.

"Фактически в селах республики – большой удельный вес людей, которые не хотят работать. Это – ленивые люди, любители выпить, другие деклассированные элементы. Достаточно посмотреть, как грубо вели себя некоторые сельчане на встречах с кандидатами от различных партий во время предвыборных встреч, какие нецензурные слова они использовали", - сказал Мокану.

Характер поведения некоторых жителей сельской местности, по словам социолога, показывает, насколько возрос процент такого населения в селах, насколько сложно жить в таких условиях оставшимся инициативным гражданам, тем немногим представителям интеллигенции, которые еще работают в провинции.

"Шокирующий инцидент с избиением молодого человека в Костештах, приведший к смерти парня, говорит о том, что с населением в провинции никто не работает. Сегодня многие даже задумываются о том, а помогут ли профилактические меры, предпринимаемые полицией, сократить криминогенную обстановку в стране", - задался вопросом эксперт.

Сегодня, по мнению Мокану, важно вернуть в молдавские села людей инициативных, способных повести за собой, показать пример, открыть аграрные предприятия и создать рабочие места. Именно такая мера поможет избежать демографической ситуации, при которой села страны продолжат вымирать и превращаться в "призраки", где останутся лишь заброшенные дома и гуляющий по улицам ветер.

Важно иметь четкую стратегию развития молдавской провинции, воплощать ее в жизнь, развивать наиболее крупные села и поселки городского типа, чтобы уравновесить процессы миграции людей в города страны. Более того, необходимо развивать фермерские династии, когда увлеченность и профессионализм в возделывании угодий придут на смену простой жажде аграрной наживы. Тогда и сельскохозяйственная продукция будет значительно качественнее, и труд крестьян в фермерских хозяйствах будет оплачен значительно достойнее. Все это, по мнению Мокану, позволит сократить отток населения из регионов.

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