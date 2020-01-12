Что грозит гражданам Молдовы, которые работают без трудового контракта

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Порядка 40 тысяч граждан Молдовы работают неофициально - такие данные приводит компания IDIS "Viitorul". В министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты утверждают - подобная практика совершенно незаконна. Те же, кто практикуют такой вид трудоустройства, нанимая людей на работу по договоренности, рискуют получить многотысячные штрафы, предусмотренные в Кодексе об административных правонарушениях.
В то же время, самыми серьезными последствиями для людей, устраивающихся на работу по договоренности, являются не штрафы. Если человек заболеет из-за неприемлемых условий труда, получит травму на производстве, неофициальный работодатель не несет ответственности.
"В случае возникшей тяжбы сотрудник, работающих неофициально, не может рассчитывать на помощь государства. Он должен представить доказательства, что работал у наемщика. Также такой сотрудник может быть оштрафован в соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях. Как правило, когда люди, которые трудятся неофициально, узнают об этом, они отказываются обращаться за помощью к государству в случае тяжб", - рассказал Гецу.
По словам специалиста, в республике достаточно официальных вакансий, таким образом, наем на работу к частному лицу становится необязательным, а человек вправе нормально трудиться и обладать социальными гарантиями.
"Официальных рабочих мест в стране больше, чем лиц, претендующих на эти вакансии. Еще несколько лет назад, лишь 3% тех, кто искал хорошо оплачиваемую работу, могли претендовать на занятие такой вакансии. На данный момент соответствующей возможностью обладают многие, поскольку работодатели испытывают недостаток в рабочей силе", - уточнил Гецу.
По данным компании IDIS "Viitorul", ежегодно бюджет республики теряет порядка 3 миллиардов леев из-за неофициального трудоустройства граждан страны.
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