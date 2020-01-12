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Молдавские леи

Что грозит гражданам Молдовы, которые работают без трудового контракта

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200112/28815393/chto-grozit-grazhdanam-moldovy-kotorye-rabotayut-bez-trudovogo-kontrakta.html

Начальник управления при министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Александру Гецу рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, какие риски подстерегают граждан страны, работающих неофициально.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Порядка 40 тысяч граждан Молдовы работают неофициально - такие данные приводит компания IDIS "Viitorul". В министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты утверждают - подобная практика совершенно незаконна. Те же, кто практикуют такой вид трудоустройства, нанимая людей на работу по договоренности, рискуют получить многотысячные штрафы, предусмотренные в Кодексе об административных правонарушениях.

В то же время, самыми серьезными последствиями для людей, устраивающихся на работу по договоренности, являются не штрафы. Если человек заболеет из-за неприемлемых условий труда, получит травму на производстве, неофициальный работодатель не несет ответственности.

© Sputnik / Евгения Новоженина
Сколько граждан Молдовы получают зарплату "в конвертах" и где больше безработицы
Сотрудники, получающие зарплату "в конверте" и не осуществляющие отчислений в соцфонд, не могут рассчитывать на социальные гарантии от государства - медицинскую страховку, пособие по временной нетрудоспособности, пенсии. 

"В случае возникшей тяжбы сотрудник, работающих неофициально, не может рассчитывать на помощь государства. Он должен представить доказательства, что работал у наемщика. Также такой сотрудник может быть оштрафован в соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях. Как правило, когда люди, которые трудятся неофициально, узнают об этом, они отказываются обращаться за помощью к государству в случае тяжб", - рассказал Гецу.

По словам специалиста, в республике достаточно официальных вакансий, таким образом, наем на работу к частному лицу становится необязательным, а человек вправе нормально трудиться и обладать социальными гарантиями.

"Официальных рабочих мест в стране больше, чем лиц, претендующих на эти вакансии. Еще несколько лет назад, лишь 3% тех, кто искал хорошо оплачиваемую работу, могли претендовать на занятие такой вакансии. На данный момент соответствующей возможностью обладают многие, поскольку работодатели испытывают недостаток в рабочей силе", - уточнил Гецу.

По данным компании IDIS "Viitorul", ежегодно бюджет республики теряет порядка 3 миллиардов леев из-за неофициального трудоустройства граждан страны.

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Теги:
наказание, санкции, контракт, граждане, Молдова


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