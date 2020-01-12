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Дом

Сколько зарплат надо отдать молдавской семье, чтобы купить квартиру

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200112/28827895/skolko-zarplat-nado-otdat-moldavskoy-seme-chtoby-kupit-kvartiru.html

Минувший 2019 год отмечен двумя рекордами на рынке недвижимости: экономисты связывают сразу несколькими факторами.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. На рынке недвижимости Молдовы в 2019 году зарегистрирован рекорд – за 12 месяцев приобретено порядка 25 тысяч квартир. Об этом рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Если в среднем в Молдове продают по 15 тысяч квартир в год, то в 2019-м – примерно 25 тысяч, то есть на 10 тысяч больше, чем обычно", - заявил Ионицэ в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

Еще один рекорд для рынка недвижимости в Молдове – покупка жилья в ипотеку. Впервые за год таким образом было приобретено 10 тысяч квартир.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
Почему ипотека становится все более популярной в Молдове
Все это объясняется несколькими факторами. По мнению экономиста, отмечен рост доходов населения, а также покупательская способность. Кроме того, банки предоставляют более выгодные условия.

"В условиях, когда ипотека дешевая, ее легче выплачивать, и банки предлагают более льготные кредиты. Это как-то сдвинуло рынок недвижимости. Плюс ко всему выросли доходы населения. Если до этого времени в большинстве своем квартиры покупали исключительно на деньги, заработанные за границей, то сейчас реально приобрести квартиру и за счет средств, заработанных в стране", - считает эксперт.

На покупку квартиры площадью 70 квадратных метров в 2019 году требовалось порядка девяти годовых зарплат, то есть в три раза меньше, чем десять лет назад, отмечает эксперт. По его мнению, страна приближается к показателю в восемь годовых зарплат.

В 2019 году среднемесячный размер заработной платы по экономике составлял шесть тысяч 975 леев.

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