Министр сообщил, от каких взяток отказываются молдавские полицейские

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Все больше патрульных инспекторов обращаются в Национальный антикоррупционный центр, когда им предлагают взятку. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Павел Войку.
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По его мнению, в ноябре и декабре прошлого года зарегистрировано рекордное количество случаев, когда патрульные инспекторы заявляют в НАЦ о том, что им предлагают деньги.
"В ноябре было зарегистрировано 28 эпизодов, а в декабре – свыше 40, когда патрульным полицейским предлагали от 100 леев до 500 евро. Поддерживаю этих полицейских, они не должны останавливаться, следует оповещать компетентные органы, чтобы документировать такие случаи", - сказал Войку.
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