Министр сообщил, от каких взяток отказываются молдавские полицейские

По словам главы МВД, в ноябре и декабре 2019 года впервые зарегистрировано больше всего случаев, когда патрульные инспекторы заявили в НАЦ о том, что им предлагали взятку.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Все больше патрульных инспекторов обращаются в Национальный антикоррупционный центр, когда им предлагают взятку. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Павел Войку.

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По его мнению, в ноябре и декабре прошлого года зарегистрировано рекордное количество случаев, когда патрульные инспекторы заявляют в НАЦ о том, что им предлагают деньги.

"В ноябре было зарегистрировано 28 эпизодов, а в декабре – свыше 40, когда патрульным полицейским предлагали от 100 леев до 500 евро. Поддерживаю этих полицейских, они не должны останавливаться, следует оповещать компетентные органы, чтобы документировать такие случаи", - сказал Войку.

Ранее глава МВД сообщил, что в структурах министерства насчитывается свыше трех тысяч вакантных мест. Руководство ведомства работает над тем, чтобы создать сотрудникам правоохранительных органов такие условия, когда они бы не увольнялись. По его словам, на 10% уже были повышены зарплаты. А в числе рассматриваемых социальных инициатив - предоставление служебного жилья, оплата съемного жилья полицейским, а также другие возможности, которые призваны побудить правоохранителей не уходить из профессии.

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