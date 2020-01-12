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Что изменится в Кишиневе в 2020-м: введение новшеств и повсеместный ремонт

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200112/28831483/chto-izmenitsya-chisinau-2020-m-vvedenie-novshestv-i-povsemestnyy-remont.html

Обещания властей Кишинева: в столичной администрации назвали список улиц, где в 2020-м планируется провести капитальный ремонт, а также рассказали о других проектах, которые хотят реализовать в этом году.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Восстановление дорог, закупка новых троллейбусов и автобусов, модернизация перекрестков, ремонт моста, лифтов, благоустройство города – это и многое другое включено в планы на 2020 год у управления общественного транспорта и коммуникаций, а также управления жилищно-коммунального хозяйства. Такое заявление сделал примар (мэр) Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook в воскресенье.

По словам градоначальника, на протяжении года готовится капитальный ремонт на нескольких улицах, таких как: И. Крянгэ, 31 Августа 1989 года и Тигина.

"Работы по проектированию проведут на улицах Месаджер, Транснистрия, Буковиней, Индустриалэ и Быкулуй. Также в этом году предстоит отремонтировать мост на улице М. Витязул и модернизировать многие перекрестки в столице", - пояснил примар.

Столичный градоначальник отметил, что в течение года организуют тендеры на сборку и закупку троллейбусов и автобусов. Кроме того, планируется реализовать проект "Электронная система оплаты в общественном транспорте".

А еще местные власти намерены претворить в жизнь проекты по обслуживанию и ремонту жилфонда, благоустройству территории и зеленых насаждений, обслуживанию остановок общественного транспорта, капитальному ремонту зданий, ремонту и модернизации лифтов, строительству детских игровых и спортивных площадок. Планируется провести работы по строительству специализированной станции в Цынцаренах.

"В каждом секторе потребовал максимальной ответственности со стороны руководства управлений, таким образом, чтобы все тендеры проводились в срок, а в случае жалоб граждан срочно принимались меры", - отметил Чебан.

По его словам, в ближайшее время и остальные муниципальные управления представят план работы на текущий год.

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