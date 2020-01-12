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Список медуслуг по полису расширят: какие обследования станут бесплатными

© Fotolia / VILevi
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200112/28831671/polis-obsledovaniya-mozhno-budet-sdelat-besplatno.html

В программе обязательного медицинского страхования будет сделан акцент на специфических проблемах возрастных пациентов и диагностику онкозаболеваний.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты намерено внести коррективы в программу обязательного медицинского страхования. Соответствующий проект закона ведомство вынесло на публичные обсуждения.

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Как поясняют в Минздраве, планируется отменить законодательные препятствия, которые мешали заключению договоров с медицинскими учреждениями по оказанию новых услуг за счет полиса обязательного страхования. Это, в свою очередь, позволит расширить список анализов и обследований, осуществляемых бесплатно. Особенно это касается дорогостоящей диагностики онкобольных пациентов.

Согласно предложенным поправкам, по полису можно будет пройти иммуногистохомическое исследование, которое, как отмечают в профильном министерстве, имеет огромное значение в современной диагностике рака, а именно в диагностике метастазов первичного неизвестного происхождения.

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Кроме того, бесплатными для граждан Молдовы станут молекулярно-генетическое исследование, томосинтез, который является одним из самых современных радиологических исследований, а также позитронно-эмиссионная томография.

Цитоморфологические анализы, в свою очередь, позволят по медицинскому полису обнаружить предраковое состояние. Серию новых обследований планируется включить и в раздел ядерной медицины.

Помимо диагностики онкозаболеваний, в программе обязательного медицинского страхования также будет сделан акцент на специфические проблемы возрастных пациентов и оказание им услуг в приоритетном порядке.

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