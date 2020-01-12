Год подорожаний: на что в стране взвинтили цены

Подорожание на некоторые продукты за 12 месяцев составило от 30% до 60%, но все-таки на определенные товары и услуги цены упали.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Плакали, но покупали: 2019 год оказался годом значительных подорожаний. Самый большой рост цен - на продукты питания.

Существенный рост за год

Инфляция в конце 2019-ого (то есть в совокупности с начала года по сравнению с декабрем 2018-ого) составила 7,5%. На протяжении 12 месяцев цены на продукты питания в среднем увеличились на 12,4%. Больше всего подорожали картофель - на 53,6%, свежие фрукты - на 52,4% (садовые ягоды - в два с лишним раза, семечковые садовые фрукты - на 57%, цитрусовые - на 37,3%, экзотические фрукты - 21,3%), куриные яйца - на 37,3%, свежие овощи - на 20% (чеснок - на 41,3%, огурцы - 19,9%), крупы - на 17,4%. Также в цене взлетели пчелиный мед, рыба и рыбные консервы, крестьянское масло, молоко и молочные продукты, мясо, мясные продукты и консервы, мука, спиртное. Цены на хлеб увеличились в среднем на 2,4%.

Сколько граждан Молдовы получают зарплату "в конвертах" и где больше безработицы>>>

Из непродовольственных товаров больше всего подорожали сигареты - на 28,9%. Выше стала стоимость товаров для путешествий и спортивный инвентарь, мебели, бытовой химии, посуды, одежды, холодильников и морозильников, трикотажа и обуви.

Кроме того, за год выросли в цене проживание в студенческих общежитиях, подорожали содержание детей в детсадах и яслях, услуги такси, а также обязательное страхование автотранспорта, железнодорожные пассажирские перевозки, увеличились тарифы на электричество.

Что-то все-таки стало дешевле

Больше других рост цен ощутили жители Кишинева.

Нельзя сказать, что за весь год ничего не падало в цене, правда понижений было крайне мало. Согласно официальной статистике, на протяжении 2019 года больше всего цены снизились на лук - на 8,6%, морковь - на 3,4%, капусту - на 1,4%, бутилированный газ - на 15%, топливо - на 2%, а также пассажирские авиаперевозки - на 3,2%.

Подсчитано, у кого в Молдове самая высокая и самая низкая зарплата>>>

Как изменились цены в последний месяц 2020-го

Согласно статистике, в декабре годовой уровень инфляции составил 0,9%, а средние потребительские цены в сравнении с предыдущим месяцем выросли на 0,5%. Специалисты объясняют это подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг, оказываемых населению.

За месяц больше взлетели в цене яйца, баклажаны, капуста, сладкий перец, томаты, чеснок, бобовые, морковь, грибы, лук, огурцы, виноград, семечковые и экзотические фрукты, субпродукты, крольчатина и баранина, молоко и молочная продукция, крестьянское масло.

Что касается непродовольственных товаров, то за указанный период цены практически на всю продукцию почти не изменились. Однако немного больше жители Молдовы стали платить за автомобили, товары для путешествий, бутилированный газ, посуду, бытовую химию.

Также подорожали железнодорожные пассажирские перевозки, кабельное телевидение, ремонт авто, стоматологические услуги.

Немного дешевле стали обходиться свинина, цитрусовые и рис. Снизилась цена лекарств, мобильных телефонов, велосипедов, пассажирских авиаперевозок, туристических услуг, подешевело содержание детей в детсадах и яслях.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK