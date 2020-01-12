Год подорожаний: на что в стране взвинтили цены

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Плакали, но покупали: 2019 год оказался годом значительных подорожаний. Самый большой рост цен - на продукты питания.
Существенный рост за год
Инфляция в конце 2019-ого (то есть в совокупности с начала года по сравнению с декабрем 2018-ого) составила 7,5%. На протяжении 12 месяцев цены на продукты питания в среднем увеличились на 12,4%. Больше всего подорожали картофель - на 53,6%, свежие фрукты - на 52,4% (садовые ягоды - в два с лишним раза, семечковые садовые фрукты - на 57%, цитрусовые - на 37,3%, экзотические фрукты - 21,3%), куриные яйца - на 37,3%, свежие овощи - на 20% (чеснок - на 41,3%, огурцы - 19,9%), крупы - на 17,4%. Также в цене взлетели пчелиный мед, рыба и рыбные консервы, крестьянское масло, молоко и молочные продукты, мясо, мясные продукты и консервы, мука, спиртное. Цены на хлеб увеличились в среднем на 2,4%.
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Из непродовольственных товаров больше всего подорожали сигареты - на 28,9%. Выше стала стоимость товаров для путешествий и спортивный инвентарь, мебели, бытовой химии, посуды, одежды, холодильников и морозильников, трикотажа и обуви.
Кроме того, за год выросли в цене проживание в студенческих общежитиях, подорожали содержание детей в детсадах и яслях, услуги такси, а также обязательное страхование автотранспорта, железнодорожные пассажирские перевозки, увеличились тарифы на электричество.
Что-то все-таки стало дешевле
Нельзя сказать, что за весь год ничего не падало в цене, правда понижений было крайне мало. Согласно официальной статистике, на протяжении 2019 года больше всего цены снизились на лук - на 8,6%, морковь - на 3,4%, капусту - на 1,4%, бутилированный газ - на 15%, топливо - на 2%, а также пассажирские авиаперевозки - на 3,2%.
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Согласно статистике, в декабре годовой уровень инфляции составил 0,9%, а средние потребительские цены в сравнении с предыдущим месяцем выросли на 0,5%. Специалисты объясняют это подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг, оказываемых населению.
За месяц больше взлетели в цене яйца, баклажаны, капуста, сладкий перец, томаты, чеснок, бобовые, морковь, грибы, лук, огурцы, виноград, семечковые и экзотические фрукты, субпродукты, крольчатина и баранина, молоко и молочная продукция, крестьянское масло.
Также подорожали железнодорожные пассажирские перевозки, кабельное телевидение, ремонт авто, стоматологические услуги.
Немного дешевле стали обходиться свинина, цитрусовые и рис. Снизилась цена лекарств, мобильных телефонов, велосипедов, пассажирских авиаперевозок, туристических услуг, подешевело содержание детей в детсадах и яслях.
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