Редкие люди: кто реставрирует книги в Молдове

Более двух тысяч старинных книг, среди которых экземпляры XIV-XV веков, обслуживают всего шесть реставраторов.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. В Национальной Библиотеке Молдовы не прекращается работа по реставрации старинных книг. Сотрудников мало, потому каждый из них ремонтирует до десяти экземпляров в день.

Почти как врачи

Антикварные книги из фонда Национальной библиотеки Молдовы содержатся в специальном хранилище, где поддерживаются влажность и температура, подходящие для старинных изданий. Особые условия позволяют минимизировать урон, который наносят книгам грибок и плесень. Тем не менее им все равно постоянно нужно "лечение". Ведь если повреждения появятся на одной книге, на профилактику в специальную камеру отправят всех ее соседей.

"Книги хранятся в камере около трех суток. Мы используем формидон. Благодаря специальной вентиляции он превращается в газ и используется по всей камере", - рассказала руководитель технического центра реставрации и консервации при Национальной Библиотеке Валентина Гранач.

Учатся на ходу

Сотрудники технического отдела не только очищают книги от плесени и грибка. Иногда страницы пересыхают и сыплются. Поэтому реставраторы выполняют работу, сродни хирургической: сшивают переплеты, аккуратно наращивают листы. Специалисты ремонтируют десятки книг в день.

В техническом отделе по реставрации книг в первую очередь приводят в порядок самые востребованные экземпляры. Например, те, которые участвуют в выставках. Остальные ждут своей очереди, пока до них дойдут руки реставраторов. Как отметила Гранач, ни одно учебное заведение Молдовы не готовит специалистов по реставрации документов.

"Также никто не готовит микробиологов. Кроме того, молодежь не спешит у нас работать. К нам поступают книги, зараженные микроорганизмами и насекомыми. Кому нужны проблемы со здоровьем?", - отметила Гранач.

В отделе работают всего шестеро сотрудников. Все они обучались профессии реставратора документов на практике - в цеху. Некоторые пришли в эту профессию совершенно из другой области. Например, из строительного колледжа. Официально должность реставратора документов правительство Молдовы утвердило в 2018 году. Ранее эти специалисты числились сотрудниками библиотеки.

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