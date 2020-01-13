Как будут проверять неподкупность судей: ответ главы Минюста

Министерство юстиции отмечает, что оценкой неподкупности судей в ближайшие пять лет будет заниматься специализированная комиссия Высшего света магистратуры. Концепция содержится в законопроекте, который передан правительством в Совет Европы.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Министр юстиции Фадей Нагачевский рассказал, что имущество судей будет оцениваться специализированной комиссией в течение пяти лет, а если данные не будут совпадать с информацией, указанной в декларации о доходах, то служители Фемиды могут быть исключены из системы.

По словам главы Минюста, Национальный орган по неподкупности не будет вмешиваться в период проверки.

"Полномочия оценки неподкупности судей в течение пяти лет будут даны комиссии по оцениваю и квалификации судей. После истечения этого срока эти полномочия вернутся Национальному органу по неподкупности, который будет систематически заниматься дальнейшей оценкой судей. Этот пятилетний интервал станет передышкой и для политической системы для того, чтобы полностью восстановить деятельности Национального органа по неподкупности", - отметил Нагачевский.

В начале января правительство Молдовы передало Совету Европы пакет документов, который включается три основных элемента - стратегию по реформе юстиции, план действия по ее внедрению, законопроект по оценке судей. Ожидается, что уже 20 января в республику прибудет группа экспертов СЕ, чтобы проконсультировать специалистов министерства юстиции по поводу реформы юстиции.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK