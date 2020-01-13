Виорелу Морарю предъявлено обвинение: что требуют прокуроры

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Задержанному 10 января Виорелу Морарю, временно отстраненному с поста главы Антикоррупционной прокуратуры, предъявлено обвинение. Прокуроры требуют поместить его под арест на 30 дней, сообщил Sputnik пресс-секретарь Генпокоуратуры Эмил Гайтур в понедельник.
"В субботу Виорелу Морарю было предъявлено обвинение по факту превышения служебных полномочий и фальсификации документов. После чего его заслушали в этом качестве", отметил представитель Генпрокуратуры.
По его словам, также в субботу передано и обращение о помещении Мораря под арест на 30 дней. Рассмотрение запроса прокуроров намечено на понедельник, 13 января.
Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Морарь подозревается в том, что в марте 2017 года получил от экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка жалобу, которую зарегистрировал вопреки положениям закона. Он начал расследование и сфальсифицировал в уголовном деле несколько процессуальных документов.
"Все эти действия были предприняты в личных интересах, а также в интересах заявителя и нескольких других людей из его окружения для того, чтобы защитить их от подозрений в уголовном деле о банковском мошенничестве, хищении миллиарда, и воспрепятствовать быстрому, полному расследованию этого уголовного дела", - отметили в Генпрокуратуре.
В декабре 2019 года по распоряжению генпрокурора Александра Стояногло, в Антикоррупционной прокуратуре прошли обыски.
До этого Стояногло заявлял в рамках интервью одному из частных телеканалов, что следствие по делу о краже миллиарда прошло с грубыми нарушениями. Глава Генпрокуратуры раскритиковал Мораря и обвинил его в том, что тот якобы намеренно задерживал расследование дел, связанных с банковской кражей.
Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку. В середине сентября этого же года его восстановили в должности.
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