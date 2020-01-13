Старый Новый год - сколько Василиев и Василис готовятся в Молдове к именинам

Жители Молдовы, несмотря на рабочий день 13 января, готовятся ко встрече Нового года по старому стилю - к дате, на которую приходится день Святого Василия.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Православные христиане по всей стране готовятся отметить завтра праздник Святого Василия или Новый год по старому стилю.

Также, около 70 тысяч жителей страны, носящих имя Василий или Василиса, завтра отметят свои святые именины.

По данным статистики в Молдове - свыше 65 тысяч мужчин, носящих имена Василе, Василие и Василий, а также - более 5 тысяч женщин по имени Василиса, Василица и Василина. © Sputnik / Alexander Kondratyuk Какая погода будет на старый Новый год

Василий из Кесарии Каппадокийской, известный как Василий Великий, является одним из крупнейших православных отцов церкви и одним из самых великих христианских теологов. Святой Василий родился в Понте приблизительно в 329 году.

По традиции, накануне Нового года по старому стилю в Молдове колядуют. В день Святого Василия идут по домам сеять, бросая зерна пшеницы, кукурузы, овса и благословляют семью. Зерна, падающие в доме или во дворе, символизируют веру в более процветающий год и богатый урожай.

Святой Василий ввел много серьезных для своей эпохи новшеств в отправления религиозных обрядов: учредил иконостас, пятую молитву утреннего правила и составил литургию, получившую позже его имя. А еще он за шесть столетий до Ордена госпитальеров основал первую больницу.

Критиковал главную на тот момент христианскую ересь — арианство, представители которого считали, что Бог-Сын не равен Богу-Отцу. Был сторонником учреждения как можно большего числа общин совместного проживания монахов — киновий.

В Молдове и других странах в канун дня святого Василия дети колядуют. К празднику готовятся традиционные блюда из свинины, голубцы, печется домашнее печенье, вертута с орехами, вареньем или брынзой. Хозяйки загодя готовятся, чтобы встретить колядующих сладостями, конфетами, яблоками и не в последнюю очередь, деньгами. Считается, что, если хозяин дома принимает колядующих, предстоящий год будет хорошим.

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