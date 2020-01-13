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Примэрия Кишинева, архивное фото.

Многотысячные штрафы для кишиневцев - за что в столице могут наказать леем

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200113/28837953/mnogotysyachnye-shtrafy-dlya-kishinevtsev-o-chem-idet-rech.html

Некоторые жители и гости молдавской столицы могут получить крупные штрафы - об этом в понедельник на заседании служб примэрии заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Жителей Кишинева, уличенных в том, что они мусорят на улицах, будут штрафовать. Об этом заявил столичный градоначальник Ион Чебан на заседании муниципальных служб в понедельник. 

Генеральный примар (мэр) Кишинева выразил недовольство тем, как относятся к сохранению порядка в городе некоторые его жители, а также главы муниципальных управлений. Чебан потребовал, чтобы лица, мусорящие в городе, были наказаны штрафами в десятки тысяч леев.

"Если все хотят, чтобы в городе было чисто, не надо мусорить, следует соблюдать чистоту. Я бы был не против, если бы штрафы за захламление города составляли и 5, и 10 тысяч леев. Сотрудники служб примэрии наводят порядок в городе в 3-4 часа ночи. И что мы видим утром? Беспорядок и повсюду разбросанные окурки", - заявил генпримар.

Схема свалки в Цынцаренах, архивное фото.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Чебан также подчеркнул, что владельцы частных офисов обязаны убирать прилегающую к ним территорию. По мнению генпримара, неплохо было бы, чтобы за порядком следили и жители многоквартиных домов. Этот вопрос Чебан намерен обсудить с жильцами многоэтажек, устраивая встречи во дворах таких домов.

"Еженедельно мы будем проводить инспекцию в каждом из секторов города. За соблюдением чистоты в городе буду следить и я лично, и члены моей команды, и муниципальные советники", - уточнил Чебан.

Эти проверки будут периодическими и неожиданными для всех. Генпримар также призвал ответственных сотрудников муниципальных управлений и претур выйти из кабинетов и начать наконец проводить такие проверки.

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Теги:
наказание, мусор, штрафы, Кишинев


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