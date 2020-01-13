В каком состоянии находятся пострадавшие при стрельбе в Криулянах

Одному из пациентов, который пострадал в результате субботней стрельбы, первую операцию делали в течение практически всей ночи, а в понедельник ему, возможно, проведут второй этап хирургического вмешательства.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Двое пострадавших мужчин в результате стрельбы в селе Старые Малаешты Криулянского района в субботу, находятся в отделении реанимации, один из них в крайне тяжелом состоянии, заявил руководитель отделения экстренной медицины Научно-практического центра медицины скорой помощи Игорь Куров журналистам в понедельник.

В селе Старые Малаешты Криулянского района вечером в субботу, 11 января, 62-летний мужчина в результате пьяной ссоры ранил двух собутыльников. В каждого из приятелей он выстрелил несколько раз. Ранил злоумышленник и супругу одного из своих гостей, но женщине вместе с одним из пострадавших удалось убежать.

"Пациентам проведены операции, которые спасли им жизнь. Первого 55-летнего мужчину оперировали в течение практически всей ночи", - сказал Куров.

У мужчины выявлены различные травмы – открытая травма головного мозга с сотрясением и переломом костей черепа, а также огнестрельные раны с повреждением внутренних органов.

"Его состояние на данный очень тяжелое, но стабильное. После врачебного консилиума, который состоялся сегодня, предполагается второй этап операции для данного пациента", - отметил Куров.

Врач пояснил, что хирургическое вмешательство на первом этапе проводилось для того, чтобы спасти жизнь пациенту. "Сейчас предстоит операция на поврежденных органах", - сказал медик.

По его словам, другой 56-летний мужчина также получил огнестрельные ранения в результате чего пострадали внутренние органы.

"В ту же ночь ему провели операцию. Сейчас он находится в тяжелом, но стабильном состоянии в отделении реанимации. Ему продолжают оказывать интенсивное лечение", - сказал руководитель отделения экстренной медицины.

Жена одного из пострадавших, которая также получила ранение в результате стрельбы, госпитализирована в профильное отделение с огнестрельной раной левой бедренной кости. Как отметил Куров, состояние 59-летней женщины оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Она также продолжает получать лечение.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о положительной динамике состояния пациентов, Куров отметил, что пока преждевременного говорить об изменениях. "Потому что все они получили тяжелые травмы. И о прогнозах и изменениях пока говорить рано", - отметил он.

Глава отделения интенсивной терапии Адриан Белый отметил, что оба пострадавших мужчины находятся в отделении реанимации.

"На данный момент они оба в сознании. Им оказывается вся необходимая помощь сразу несколькими специалистами разного профиля", - сказал Белый.

По его словам, в результате огнестрельных ранений повреждены многие органы, поэтому прогнозы по поводу того, как скоро пациенты поправятся, строить пока рано.

"Что касается пациента, которого сегодня планируется взять на повторную операцию, то, возможно, последует еще несколько хирургических вмешательств. Потому что ран очень много. Внутриполостную операцию можно проводить только если возможен доступ к органам с биологической и технической точки зрения", - пояснил Белый.

Он пояснил, что подобные хирургические вмешательства проводятся поэтапно, потому что пациент, с одной стороны, слаб после такого рода ранений и еще должен перенести операцию. "Поэтому оценивается его состояние и принимается решение о той или иной операции", - сказал глава отделения интенсивной терапии.

На вопрос журналистов, есть ли у пациента шансы, Белый отметил, что никто не берется делать подобные прогнозы.

"У каждого пациента есть шанс", - подчеркнул Куров.

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