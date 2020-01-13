В одном из сел Молдовы из крана ползут красные черви - что произошло

Изношенность системы водоснабжения в селе Флорены привела к тому, что в трубах завелись красные черви, длина которых достигает до 8 сантиметров.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. В селе Флорены Новоаненского района столкнулись с проблемой червей в водопроводе. Вода, поступающая в дома местных жителей, кишит червями, она непригодна ни для готовки, ни для питья, ни для полива приусадебного участка. Пока местные власти оправдано разводят руками - в местном бюджете нет средств для замены старых труб и резервуаров. Однако надеются, что вскоре проблему водоснабжения почти 900 сельских домов удастся решить.

Сельчане, для которых "червивая" вода является практически единственным источником влаги, вынуждены приобретать дорогостоящие фильтры, но и они служат недолго, поскольку забиваются паразитами. Фильтры нужно постоянно чистить. © Sputnik / Vadim Rusu На вес золота: обеспечение питьевой водой в Молдове

В Молдове качественные фильтры для воды стоят от 1800 до 2500 леев. Однако следует учитывать, что даже такие фильтры способны очищать воду, не загрязненную посторонними организмами. Срок службы даже самого дорогостоящего фильтра значительно снизится, если очищать при его помощи воду, такую, к примеру, как во Флоренах.

Проблемой стали черви и для стиральных машин. Влажная среда, постоянно присутствующая в этих автоматических устройствах приводит к тому, что черви размножаются в устройствах с необычайной скоростью.

Санитарные врачи утверждают, что, как правило, черви в воде появляются в результате загрязнения и изношенности водопроводов, но они - не опасны для людей. К тому же водятся исключительно в чистой воде. Это так называемый трубочник обыкновенный - круглый волосовидный червь розового цвета длиной до 8 сантиметров.

Чтобы черви во Флоренах "пошли в отступление", необходимо приобрести новые цистерны для установки их на водонапорной башне. В этом случае удастся обеспечить более чем 4 тысячи потребителей качественной водой, которая будет пригодна и для приготовления блюд и для других целей.

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