Опасные пестициды: в Молдове присоединяются к акции по защите пчел

В рамках континентальной кампании планируется собрать не менее одного миллион подписей до сентября 2020 года.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Порядка 90 организаций из 17 стран Евросоюза объявили сбор подписей в рамках кампании в защиту пчел. Планируется до сентября 2020 года набрать один миллион подписей.

Если столько подписей соберут, то Совет Европы будет обязан принять это во внимание и обдумать исключение синтетических пестицидов из сельского хозяйства до 2035 года.

По словам гражданского активистка Эрики Зучек, пестициды и токсичная среда, в которой вынуждены жить пчелы, остаются большой проблемой.

Она отметила, что из-за этого иммунитет пчел падает, они заболевают и впоследствии тяжелее переносят перепады температуры.

"Пчелы – очень умные насекомые. Если они пропадут с нашей планеты, то через несколько лет может не стать и всего человечества. Будущее одного из наших источников питания, средства к существованию, окружающей среды и здоровья находится под серьезной угрозой", - заявила Зучек.

Она подчеркнула, что от этой кампании по сбору подписей очень многое зависит. Имея столько подписей за одну инициативу, Европарламенту придется трансформировать волю общества в законы.

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"Необходимо сократить в ЕС использование синтетических пестицидов на 80 процентов до 2030 года, начиная с самых опасных. Все это - чтобы к 2035 году полностью отказаться от пестицидов в области сельского хозяйства", - подчеркнула гражданская активистка.

По мнению Зучек, нужно восстановить экосистему, а также поддерживать фермеров, чтобы в дальнейшем они стали опорой для реформы сельского хозяйства.

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