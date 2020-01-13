Таможня не дает добро: за что служба выписала штрафы на сотни тысяч леев

На прошлой неделе было выявлено множество нарушений таможенного законодательства, большинство из которых связано с превышением срока пребывания на территории Молдовы автомобилей с иностранными регистрационными номерами.

Кишинев, 13 янв – Sputnik. С 6 по 12 января Таможенная служба собрала в государственный бюджет 134,8 миллионов леев, оформив 5 тысяч 502 декларации.

В указанный период было зафиксировано 100 нарушений таможенного законодательства, из которых 80 относятся к превышению срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными номерами. Также составлено 39 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы в размере более 145 тысяч леев.

В отчетный период поток транспортных единиц составил 78 тысяч 782 пересечения. Самой загруженной стала молдавско-румынская граница, а самыми пересекаемыми таможенными пунктами остаются Леушены и Скулены, с 18 тысячами 521 и 11 тысячами 809 пересечениями соответственно.

Таможенная служба управляет единым колл-центром (+373 22 574 111), по которому граждане могут получить сведения о правилах пересечения границы с различными товарами или зарегистрировать жалобы о возможных злоупотреблениях, допущенных сотрудниками учреждения.

На прошлой неделе операторы информационной линии ответили на 281 запрос, связанный с таможней.

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