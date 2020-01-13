ВСМ хочет получить право на законодательную инициативу

Магистраты считают, что соответствующие поправки в Конституцию уравняют в правах законодательную, исполнительную и судебную власть.

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Высший совет магистратуры (ВСМ) предлагает внести в Конституцию поправки, которые предоставят ему право законодательной инициативы.

Согласно тексту постановления Пленума Высшего совета магистратуры, опубликованного на сайте официального органа, предлагается дополнить статью 73 Конституции Республики Молдова, наделив ВСМ правом законодательной инициативы в области юстиции.

Необходимость подобных поправок магистраты обосновывают тем, что ВСМ является органом судейского самоуправления. Исходя из принципа равенства трех ветвей власти, зафиксированных в Конституции, ВСМ необходимо предоставить право на законодательную инициативу, которым пользуются законодательная и исполнительная власти.

"Согласно принципу разделения властей, ни одна из трех властей не обладает преимуществом над другими. Другие ветви власти являются субъектами с правом законодательной инициативы, из чего следует, что это право должно быть делегировано и судебной власти", - говорится в документе.

В настоящее время, согласно статье 73 Конституции РМ, право законодательной инициативы принадлежит парламенту, Народному собранию АТО Гагаузия, президенту и правительству Республики Молдова.

По мнению Пленума ВСМ, такая прерогатива даст магистратам возможность оперативно и эффективно вмешиваться в решение спорных вопросов и насущных проблем, стоящих перед судебной системой.

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