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Почему перестала работать часть приднестровских сайтов

© CC0 / Pixabay / janeb13
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200113/28840609/pochemu-perestala-rabotat-chast-pridnestrovskikh-saytov.html

Возникли перебои в работе части приднестровских веб-хостингов и информационной системы "Портал госуслуг Приднестровья".

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – Sputnik. Некоторые приднестровские сайты перестали функционировать. Как сообщили в госслужбе связи Приднестровья, тому есть обоснованная причина - сейчас на этих серверах ведутся технические работы.

"Служба связи сообщает о том, что с 18.00 13 января 2020 года до 7.00 14 января 2020 года возможны перебои в функционировании государственного веб-хостинга и информационной системы "Портал государственных услуг Приднестровья" в связи с техническими работами", - рассказали в ведомстве.

Часть серверов приднестровского веб-хостинга были недоступны также 3 и 4 января 2020 года. Тогда причиной также стала необходимость проведения технических работ. О возможных сбоях в функционировании некоторых приднестровских сайтов служба связи в прошлый раз тоже предупредила заранее.

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Теги:
сайты, сайт, Приднестровье


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