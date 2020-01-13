Почему перестала работать часть приднестровских сайтов

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – Sputnik. Некоторые приднестровские сайты перестали функционировать. Как сообщили в госслужбе связи Приднестровья, тому есть обоснованная причина - сейчас на этих серверах ведутся технические работы.

"Служба связи сообщает о том, что с 18.00 13 января 2020 года до 7.00 14 января 2020 года возможны перебои в функционировании государственного веб-хостинга и информационной системы "Портал государственных услуг Приднестровья" в связи с техническими работами", - рассказали в ведомстве.

Часть серверов приднестровского веб-хостинга были недоступны также 3 и 4 января 2020 года. Тогда причиной также стала необходимость проведения технических работ. О возможных сбоях в функционировании некоторых приднестровских сайтов служба связи в прошлый раз тоже предупредила заранее.

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