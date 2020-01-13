Общие традиции: колядки молдавских пограничников для их украинских коллег

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. На общем рубеже, помимо исполнения служебных обязанностей, как оказывается, есть место и творческому подходу к соблюдению вековых традиций, и выстраиванию межчеловеческих отношений.
Это подтвердили сотрудники Пограничной полиции Молдовы, подойдя весьма оригинально к поздравлению своих украинских коллег и граждан всех стран, пересекающих молдавско-украинскую границу на совместном контрольно-пропускном пункте "Паланка-Маяки-Удобное".
Музыканты оркестра Погранполиции РМ в красно-белых шапках Дедов Морозов вышли к совместному КПП, исполнили на духовых инструментах и спели колядки на молдавском и украинском языках, пожелав и своим коллегам, всем гражданам двух стран, пассажирам, пересекавшим государственный рубеж Молдовы, здоровья, счастья и благосостояния в Новом 2020 году.
Такое необычное действо украинские пограничники встретили с улыбкой и признательностью за поздравления с наступлением Старого Нового года и дня Святого Василия.
В целом, атмосфера на совместном КПП была не буднично-серьезной, как обычно, а во многом поистине праздничной.
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