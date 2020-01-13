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Президент Молдовы Игорь Додон и посол США в республике Дерек Хоган

Президент Молдовы встретился с послом США: о чем говорили Додон и Хоган

© Photo : Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200113/28841696/prezident-moldova-vstretilsya-s-poslom-usa-o-chem-govorili-dodon-hogan-video.html

Глава республики и американский дипломат рассмотрели наиболее перспективные направления дальнейшего сотрудничества в наступившем году.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом США в республике Дереком Хогано итоги ушедшего года для двусторонних отношений и перспективы сотрудничества на 2020-й.

"Обсудили итоги ушедшего года в контексте развития двустороннего стратегического диалога между нашими странами и рассмотрели наиболее перспективные направления дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества в наступившем году", - написал Додон на своей странице в Facebook .

По его словам, стороны пришли к единому мнению о том, что есть большой потенциал в торгово-экономической сфере. "Наметили основные пути реализации имеющихся возможностей. Кроме того, подчеркнута важность имплементации реформ, по которым наша страна взяла на себя обязательства", - отметил Додон.

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