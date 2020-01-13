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ЦИК

В ЦИК сообщили, сколько денег получат кандидаты на парламентских выборах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В то же время ЦИК установила потолок финансовых средств, которые могут быть переведены на банковский счет для инициативных групп по поддержке самовыдвиженцев и представителей политических партий и блоков.

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Независимые кандидаты, которые будут участвовать в новых парламентских выборах в одномандатном округе №38 в Хынчештах, смогут воспользоваться беспроцентным кредитом в размере до 10 тысяч леев, а политические партии и блоки - до 50 тысяч леев.

ЦИК
© Sputnik / Miroslav Rotari
ЦИК назначил дату новых парламентских выборов в Хынчештах

Решение по этому вопросу было принято в понедельник, 13 января, Центральной избирательной комиссией.

В то же время ЦИК установила потолок финансовых средств, которые могут быть переведены на банковский счет для инициативных групп по поддержке независимых кандидатов и кандидатов от политических партий и блоков. Эта сумма составляет 79 530 леев для каждой инициативной группы.

По решению ЦИК, общий потолок финансовых средств, которые могут быть аккумулированы в избирательном фонде конкурента на выборах в одномандатном избирательном округе на новых парламентских выборах, составляет 2 386 200 леев для каждого кандидата.

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Новые парламентские выборы в одномандатном округе в Хынчештах пройдут 15 марта 2020 года. Место депутата осталось вакантным после того, как выигравший выборы представитель Демократической партии Александрь Ботнарь решил уйти в отставку с поста парламентария, чтобы остаться мэром города Хынчешты.

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Теги:
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