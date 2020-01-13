Виорел Морарь помещен под арест на 20 суток

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Задержанный 10 января Виорел Морарь, временно отстраненный с поста главы Антикоррупционной прокуратуры, помещен под предварительный арест на 20 суток. Решение принято судом столичного сектора Чеканы в понедельник. Прокуроры требовали заключить его под стражу на 30 дней.

"Суд постановил частично удовлетворить запрос прокуроров по применению предварительного ареста в отношении Виорела Мораря. Применяется форма ограничения мер свободы в виде превентивного ареста на срок в 20 дней", - заявил судья Сергей Чобану.

По какому делу проходит Морарь?

Морарю предъявили обвинение по факту превышения служебных полномочий и фальсификации документов в субботу, 11 января.Тогда же прокуроры передали и обращение о помещении Мораря под арест на 30 суток.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Морарь подозревается в том, что в марте 2017 года получил от экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка жалобу, которую зарегистрировал вопреки положениям закона. Он начал расследование и сфальсифицировал в уголовном деле несколько процессуальных документов.

"Все эти действия были предприняты в личных интересах, а также в интересах заявителя и нескольких других людей из его окружения для того, чтобы защитить их от подозрений в уголовном деле о банковском мошенничестве, хищении миллиарда, и воспрепятствовать быстрому, полному расследованию этого уголовного дела", - отметили в Генпрокуратуре.

Обыски в Антикоррупционной прокуратуре

В декабре 2019 года по распоряжению генпрокурора Александра Стояногло, в Антикоррупционной прокуратуре прошли обыски.

"Цель этого контроля заключается в проверке и оценке деятельности этих специальных подразделений прокуратуры по всем параметрам в соответствии с конкретными показателями, указанными в положении, за период с 2016 года по настоящее время", - сообщили тогда в Генпрокуратуре.

До этого Стояногло заявлял в рамках интервью одному из частных телеканалов, что следствие по делу о краже миллиарда прошло с грубыми нарушениями. Глава Генпрокуратуры раскритиковал Мораря и обвинил его в том, что тот якобы намеренно задерживал расследование дел, связанных с банковской кражей.

Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку. В середине сентября этого же года его восстановили в должности.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK