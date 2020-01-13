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Выдающийся врач-хирург Николай Васильевич Склифосовский.

В Дубоссарах продолжается сбор средства на памятник знаменитому земляку

© Sputnik / РИА Новости
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200113/28842659/v-dubossarakh-sobirayut-sredstva-na-pamyatnik-znamenitomu-zemlyaku---sklifosovskomu.html

Николай Васильевич Склифосовский – уроженец хутора Карантин, ныне села Дзержинское, расположенного в Дубоссарском районе.

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – Sputnik. Акция по сбору средств на строительство и установку памятника выдающемуся ученому Николаю Склифосовскому длится уже не первый год. В начале этого года к ней присоединился педагогический коллектив школы №2.

"Это дело очень нужное как для Дубоссар, так и для каждого жителя нашего города, - считает директор школы Наталия Никора.

Николай Склифосовский – уроженец хутора Карантин. Ныне это село Дзержинское, расположенныйо в двух километрах от города Дубоссары в приднестровском регионе. Его именем названа улица в Дубоссарах.

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"Наши учащиеся делают рефераты о жизненном пути и достижениях легендарного земляка, готовят доклады. В Дубоссарах должен быть памятник Николаю Склифосовскому, поэтому педагоги нашей школы внесли свой вклад в акцию и передали собранные средства", - рассказывает директор.

Как писал Sputnik ранее, сбор средств на установку памятника Николаю Склифосовскому был организован несколько лет назад по инициативе городской администрации и при поддержке общественных организаций в Дубоссарах.

К акции ранее присоединился ряд учреждений и предприятий города и района. Желающие внести свой вклад в важное событие могут сделать перечисление на счет, который указан на сайте городской администрации.

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Теги:
ученый, земляк, Николай Склифосовский, Дубоссары, Приднестровье


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