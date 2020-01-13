21:41 13 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.33
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Dosar penal, verdict, cătușe, gratii

Сколько заключенных в Молдове на данный момент- детали

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
Получить короткую ссылку
131 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/1626/06/16260687.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200113/28843623/skolko-zaklyuchennykh-naschityvaetsya-v-moldove-detali.html

Приведены точные цифры по отбывающим наказание, задержанным и освобожденным из мест заключения или из-под стражи.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В уголовно-исполнительных учреждениях (ПУ) Молдовы были зарегистрированы 6 тысяч 689 человек, сообщает в понедельник Национальная пенитенциарная администрация.

Исправительное учреждение
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Резине 14 пожизненно заключенных требуют выпустить их, "как Филата"

По данным ведомства, это на 22 человека меньше в сравнении с периодом с 1 по 9 января. За последние четыре дня было задержано 22 человека и освобождено 42, тогда как в период с 1 по 9 января задержанных было 40, а освобожденных - 50.

Медицинскую помощь получили 14 заключенных из пяти пенитенциарных учреждений, при этом было осуществлено три звонка в службу 112.

Согласно информации пресс-службы Нацадминистрации ПУ, в ходе обысков на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили два пакета предположительно с наркотическим веществом растительного происхождения, 4 мобильных телефона и несколько аксессуаров. Задержанные по данным случаям гражданские лица были переданы в руки полиции.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Неужели начнется реальная чистка судебной системы
Нагачевский: как обстоят дела со строительством нового пенитенциара в Молдове
Суд вынесет приговор жителю Молдовы, обвиняемому в торговле людьми в Греции


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Необычное явление: волчье полнолуние и первое лунное затмение 2020 года
Путин предложил Асаду пригласить Дональда Трампа в Сирию
Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Сирию
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться