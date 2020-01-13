Сколько заключенных в Молдове на данный момент- детали

Приведены точные цифры по отбывающим наказание, задержанным и освобожденным из мест заключения или из-под стражи.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В уголовно-исполнительных учреждениях (ПУ) Молдовы были зарегистрированы 6 тысяч 689 человек, сообщает в понедельник Национальная пенитенциарная администрация.

По данным ведомства, это на 22 человека меньше в сравнении с периодом с 1 по 9 января. За последние четыре дня было задержано 22 человека и освобождено 42, тогда как в период с 1 по 9 января задержанных было 40, а освобожденных - 50.

Медицинскую помощь получили 14 заключенных из пяти пенитенциарных учреждений, при этом было осуществлено три звонка в службу 112.

Согласно информации пресс-службы Нацадминистрации ПУ, в ходе обысков на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили два пакета предположительно с наркотическим веществом растительного происхождения, 4 мобильных телефона и несколько аксессуаров. Задержанные по данным случаям гражданские лица были переданы в руки полиции.

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