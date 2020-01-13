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Статуя Маленького принца пострадала от рук неизвестных варваров

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/2634/39/26343933.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200113/28844800/statuya-malenkogo-printsa-postradala-ot-ruk-neizvestnykh-.html

Неприятные метаморфозы в облике бронзовой фигурки в парке Valea Morilor обнаружил ее автор и создатель Игорь Удушливый.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik.  Необычная бронзовая скульптура в столичном парке Valea Morilor была повреждена неизвестными.

Фото с доказательствами произошедшего опубликовал создатель творения, Игорь Удушливый.

"Стоит надеяться, что от прикосновений следы на бронзе позже слегка смажутся. Все как в жизни: кто-то дарит прикосновения и шапочки, а кто-то — удары и шрамы. Пусть первых будет больше!", - написал он в Facebook.

Интернет-пользователей такая неприятная новость сильно расстроила.

На собственной странице кишиневского аватара героя книги Сент-Экзюпери один из посетителей отметил, что "если это была попытка сбить статую, то важно знать, что Маленький Принц храбро устоял!".

Очаровательная миниатюрная статуя была установлена в августе 2018 года.

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