Как молдавские студенты могут поступить в ведущие вузы России

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Молдавские студенты, обучающихся по направлениям информационно-коммуникационных технологий, могут принять участие в Международной олимпиаде "Цифровая экономика", сообщили Sputnik Молдова в пресс-службе Российского центра науки и культуры в Кишиневе.
Кто может испытать свои силы:
- студенты первого цикла обучения - лиценциата (бакалавриата);
- учащиеся второго цикла - мастерата (магистратуры).
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Олимпиада будет проводиться в несколько этапов: задания для заочных фаз будут размещаться на образовательной платформе Stepik в сети Интернет.
Период проведения тестирования: январь – март 2020 года:
1 этап – отборочный, онлайн;
2 этап – промежуточный, по результатам 1 этапа, онлайн;
3 этап – финал. Победители и призеры заочных этапов будут приглашены в Москву на очный этап и торжественную церемонию награждения в марте 2020 года за счет организаторов олимпиады.
Что ждет победителей и призеров:
- льготное поступление в ведущие ВУЗы России;© Sputnik / Павел Лисицын
- участие в программах студенческого обмена;
- участие в летних и зимних школах по IT-тематикам;
- стажировки в ведущих российских IT-компаниях.
Проект реализуется по инициативе Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Зарегистрироваться в качестве участника олимпиады можно здесь. По всем вопросам можно обращаться по электронной почте olymp@digitaleconomy.world.
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