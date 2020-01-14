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Студенты

Как молдавские студенты могут поступить в ведущие вузы России

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200114/28839306/kak-moldavskie-studenty-mogut-postupit-v-veduschie-vuzy-russia.html

Международная олимпиада "Цифровая экономика" - шанс для молдавских студентов IT факультетов на льготное поступление в российские вузы и стажировки в ведущих специализированных компаниях РФ.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Молдавские студенты, обучающихся по направлениям информационно-коммуникационных технологий, могут принять участие в Международной олимпиаде "Цифровая экономика", сообщили Sputnik Молдова в пресс-службе Российского центра науки и культуры в Кишиневе.

Кто может испытать свои силы:

  • студенты первого цикла обучения - лиценциата (бакалавриата);
  • учащиеся второго цикла - мастерата (магистратуры).

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Организаторы олимпиады обещают, что участников состязания ждут интересные комплексы заданий по актуальным тематикам цифровой экономики: нейротехнология и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей, наука о данных и большие данные.

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Олимпиада будет проводиться в несколько этапов: задания для заочных фаз будут размещаться на образовательной платформе Stepik в сети Интернет.

Период проведения тестирования: январь – март 2020 года:

1 этап – отборочный, онлайн;

2 этап – промежуточный, по результатам 1 этапа, онлайн;

3 этап – финал. Победители и призеры заочных этапов будут приглашены в Москву на очный этап и торжественную церемонию награждения в марте 2020 года за счет организаторов олимпиады.

Что ждет победителей и призеров:

Проект реализуется по инициативе Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Зарегистрироваться в качестве участника олимпиады можно здесь. По всем вопросам можно обращаться по электронной почте olymp@digitaleconomy.world.

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