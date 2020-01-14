12:45 14 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.37
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе

Список приднестровцев, имеющих право на нейтральные номера для авто, расширен

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2177/25/21772549.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200114/28844168/spisok-pridnestrovtsev-imeyuschikh-pravo-na-neytralnye-nomera-dlya-avto-rasshiren.html

Нейтральные номера позволяют жителям Левобережья беспрепятственно участвовать в международном движении.

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik. Расширен список населенных пунктов Приднестровья, жители которых могут зарегистрировать свои транспортные средства в специальных пунктах для возможности передвигаться по международным трассам.

"С 10 января такая возможность появилась и у граждан, постоянно проживающих в селах Гиска, Загорное, Кицканы, Кременчуг, Меренешты", - сообщили в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.

Открытие моста Гура Быкулуй - Бычок
© Photo : Facebook / Guvernul Republicii Moldova
Кишинев и Тирасполь обсудили возможность ремонта моста через Днестр
Регистрация транспортных средств осуществляется в специальных пунктах, которые открыты по одному в Тирасполе и Рыбнице. Ранее действовал запрет для регистрации транспорта в этих пунктах, установленный законодательством Республики Молдова, для жителей ряда населенных пунктов Приднестровья.

В соответствии с внесенными изменениями в некоторые законы и законодательные акты РМ, жители перечисленных сел теперь на общих основаниях могут обратиться в Пункты регистрации транспортных средств для получения нейтральных номерных знаков. Также здесь они могут оформить соответствующее свидетельство о регистрации для допуска к участию в международном движении.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Игнатьев: нейтральные номера помогают выехать приднестровцам, но не всем
Снова не договорились: конференция в Баварии не оправдала ожиданий Приднестровья
Теги:
международное движение, транспортное сообщение, автомобилисты, автомобили, автомобиль, нейтральные регистрационные номера, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Необычное явление: волчье полнолуние и первое лунное затмение 2020 года
Путин предложил Асаду пригласить Дональда Трампа в Сирию
Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Сирию
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться