Список приднестровцев, имеющих право на нейтральные номера для авто, расширен

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik. Расширен список населенных пунктов Приднестровья, жители которых могут зарегистрировать свои транспортные средства в специальных пунктах для возможности передвигаться по международным трассам.
"С 10 января такая возможность появилась и у граждан, постоянно проживающих в селах Гиска, Загорное, Кицканы, Кременчуг, Меренешты", - сообщили в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.
В соответствии с внесенными изменениями в некоторые законы и законодательные акты РМ, жители перечисленных сел теперь на общих основаниях могут обратиться в Пункты регистрации транспортных средств для получения нейтральных номерных знаков. Также здесь они могут оформить соответствующее свидетельство о регистрации для допуска к участию в международном движении.
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