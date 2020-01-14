Список приднестровцев, имеющих право на нейтральные номера для авто, расширен

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik. Расширен список населенных пунктов Приднестровья, жители которых могут зарегистрировать свои транспортные средства в специальных пунктах для возможности передвигаться по международным трассам.

"С 10 января такая возможность появилась и у граждан, постоянно проживающих в селах Гиска, Загорное, Кицканы, Кременчуг, Меренешты", - сообщили в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.

Регистрация транспортных средств осуществляется в специальных пунктах, которые открыты по одному в Тирасполе и Рыбнице. Ранее действовал запрет для регистрации транспорта в этих пунктах, установленный законодательством Республики Молдова, для жителей ряда населенных пунктов Приднестровья.

В соответствии с внесенными изменениями в некоторые законы и законодательные акты РМ, жители перечисленных сел теперь на общих основаниях могут обратиться в Пункты регистрации транспортных средств для получения нейтральных номерных знаков. Также здесь они могут оформить соответствующее свидетельство о регистрации для допуска к участию в международном движении.

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