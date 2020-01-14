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Исполнительный комитет АТО Гагаузия

В Гагаузии определили приоритеты на начало 2020 года

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200114/28844297/v-gagauzii-opredelili-prioritety-na-nachalo-2020-goda.html

В этом году в Гагаузии предстоит реализовать ряд масштабных инфраструктурных проектов, в автономии будет открыт Индустриальный колледж.

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах провела совещание, на котором были установлены приоритеты Исполнительного комитета на январь 2020 года.

По словам башкана, в этом году в Гагаузии предстоит реализовать ряд масштабных инфраструктурных проектов. Особое внимание региональные власти придают открытию в автономии Индустриального колледжа.

"Предварительный анализ показывает, что ежегодно мы можем принимать на обучение до 40 молодых ребят у нас, в Гагаузии. Наша молодежь будет получать дома востребованные и достойно оплачиваемые технические специальности", - цитирует слова Ирины Влах пресс-служба башкана.

Флаг Республики Молдова и Гагаузии
© Sputnik / Osmatesco
Президент Турции намерен посетить Гагаузскую автономию

Проект по созданию Индустриального колледжа будет реализован при поддержке Турции.

Члены Исполкома отметили, что 15 января автономию посетит глава делегации Европейской комиссии в Республике Молдова Петер Михалко. Европейский посланник намерен встретиться со студентами Комратского государственного университета и региональной прессой, а также планирует посетить некоторые предприятия, получившие финансовую поддержку ЕС.

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А 21 января рабочую поездку в Гагаузию совершит президент Игорь Додон. Глава государства примет участие в заседании Народного собрания, встретится с руководством автономии и посетит ряд объектов. В скором времени планируется и рабочая поездка в регион премьер-министра Иона Кику. Еще одним важным событием в первом квартале текущего года станет заседание Координационного совета внешних партнеров Гагаузии.

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Теги:
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