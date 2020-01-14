Для льготников в Приднестровье увеличат объемы помощи по зубопротезированию

В Республиканской стоматологии региона рассказали, благодаря чему стало возможным решить проблему с очередями на проведение льготного протезирования.

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik. В Республиканской стоматологии Приднестровья устранена очередь на проведение льготного зубопротезирования, а объемы оказываемой помощи для дотационной категории граждан в 2020 году увеличатся в два раза.

"В прошлом году более 400 льготников смогли воспользоваться правом на протезирование зубов. А уже сегодня Республиканская стоматология готова принять и других жителей Тирасполя, нуждающихся в данной услуге", - рассказали в Минздраве.

"Благодаря внедрению более современных манипуляций для лечения и протезирования зубов, мы повысили уровень оказываемой стоматологической помощи. Это ощущают на себе не только те, кто оплачивает услуги наших специалистов, но и граждане льготных категорий", - отметил главврач Сергей Романенко.

Улучшить ситуацию с очередями удалось благодаря расширению штата сотрудников. Помимо того, в 2019 году в поликлинике появилось семь новых стоматологических установок, а также оборудование для зуботехнической лаборатории. Таким образом, сроки изготовления конструкций значительно сократились.

В 2019 году для льготников появилась альтернатива – вместо штампованной коронки со сроком гарантии до 12 месяцев пациенты могут выбрать литые конструкции со сроком гарантии 5 лет.

Категории граждан, обладающие правом на льготное зубопротезирование: участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, в том числе в Афганистане и в приднестровском конфликте, участники ликвидации последствий ЧАЭС, инвалиды по состоянию здоровья и другие.

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