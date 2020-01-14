Для льготников в Приднестровье увеличат объемы помощи по зубопротезированию

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik. В Республиканской стоматологии Приднестровья устранена очередь на проведение льготного зубопротезирования, а объемы оказываемой помощи для дотационной категории граждан в 2020 году увеличатся в два раза.
"В прошлом году более 400 льготников смогли воспользоваться правом на протезирование зубов. А уже сегодня Республиканская стоматология готова принять и других жителей Тирасполя, нуждающихся в данной услуге", - рассказали в Минздраве.
"Благодаря внедрению более современных манипуляций для лечения и протезирования зубов, мы повысили уровень оказываемой стоматологической помощи. Это ощущают на себе не только те, кто оплачивает услуги наших специалистов, но и граждане льготных категорий", - отметил главврач Сергей Романенко.
В 2019 году для льготников появилась альтернатива – вместо штампованной коронки со сроком гарантии до 12 месяцев пациенты могут выбрать литые конструкции со сроком гарантии 5 лет.
Категории граждан, обладающие правом на льготное зубопротезирование: участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, в том числе в Афганистане и в приднестровском конфликте, участники ликвидации последствий ЧАЭС, инвалиды по состоянию здоровья и другие.
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