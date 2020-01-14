Как будут проверять судей на неподкупность: что надо учесть

Эксперт рассказал о проекте с новыми критериями оценки неподкупности судей, представленном Минюстом и переданном на изучение Совету Европы.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Эксперт Станислав Павловский считает, что для оценки неподкупности судей необходима четкая нормативная база.

Процедурой оценки судей займется специальная комиссия при Высшем совете магистратуры. Эта структура будет проверять служителей Фемиды на неподкупность в течение пяти лет. Затем данные полномочия перейдут Национальному органу по неподкупности.

По словам Павловского, на данный момент он не видит, как орган по неподкупности может заниматься проверкой судей. Эксперт считает, что для любого типа оценки необходима солидная и убедительная нормативная база с четкими уточнениями о том, что разрешается судье в его профессиональной деятельности, а что нет.

"Что касается оценки неподкупности, считаю, что судья должен иметь некоторые ограничения, связанные с управлением имуществом. У нас наблюдается неприятная ситуация, когда судьи через третьих лиц приобретают или через доверенность управляют внушительными активами. Все понимают, что это скрытая форма дохода", - считает собеседник.

По его словам, чтобы не допустить подобных ситуаций, необходимо создать нормативную базу, которая запретила бы судьям подобные вещи.

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"Либо судья неподкупный, либо он предпочитает другие действия, третьего пути не существует", - сказал Павловский.

© Sputnik / Osmatesco Станислав Павловский

В начале января правительство Молдовы передало Совету Европы пакет документов, в который включается три основных элемента - стратегия по реформе юстиции, план действия по ее внедрению, законопроект по оценке судей. Ожидается, что уже 20 января в республику прибудет группа экспертов СЕ, чтобы проконсультировать специалистов министерства юстиции по поводу реформы юстиции.

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