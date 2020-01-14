Как власти намерены поддерживать сельхозпроизводителей в 2020 году

По предварительным данным, в 2019-м поступило 7 тысяч 705 заявок на получение субсидий на общую сумму свыше миллиарда леев. Это рекорд, как отметили в ведомстве. Однако не все заявители получили помощь.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. С января возобновлена выплата сельхозсубсидий за 2019 год. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

"Процесс выплаты по заявкам о помощи за прошлый год, которые остались без финансового покрытия по причине завершения средств в Национальном фонде развития сельского хозяйства и сельской местности, возобновлен с того момента, как вступил в силу закон о государственном бюджете на 2020 год", - отметил министр.

По предварительным данным Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA), в 2019-м поступило 7 тысяч 705 заявок на получение субсидий на общую сумму свыше миллиарда леев. Это рекорд, как отметили в ведомстве.

На 2020 год размер Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности утвержден в размере миллиарда леев.

Этот фонд подразумевает поддержку государства агропроизводителей, которые инвестируют в строительство теплиц, высадку многолетних насаждений, покупку сельхозтехники, развитие зоотехнической отрасли, экологического сельского хозяйства, а также сельского туризма и пр.

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