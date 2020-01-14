Судьба Кишиневского цирка: что заявил примар столицы

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Власти намерены в ближайшее время отремонтировать здание столичного цирка. Об этом сообщил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook по итогам встречи с министром образования, культуры и исследований Корнелиу Поповичем.

Градоначальник отметил, что в ходе беседы стороны обсудили несколько вопросов, а также проекты, которые планируют совместно реализовать примэрия и правительства.

"Одна из поднятых тем, касается реабилитации здания цирка в городе и прилегающей к нему инфраструктуры. До настоящего времени при поддержке Программы развития ООН (PNUD) проведена техническая экспертиза здания, а вместе с правительством и партнерами по развитию предлагаем в самое ближайшее время восстановить цирк", - сказал Чебан.

По его словам, также обсуждена ситуация вокруг аварий блока бывшего "Реального лицея" – часть республиканского центра для детей и молодежи Artico с возможностью привлечь партнеров по развитию.

"Говорили о насущных проблемах, таких как: развитие сферы образования на муниципальном уровне, о неформальном сборе денег в школах и детсадах, о необходимости совершенствования процесса закупок для обеспечения питания детей, а также о реализации нескольких проектов, направленных на детей и молодежь", - добавил Чебан.

Здание цирка в Кишиневе было возведено в 1981 году по проекту заслуженного архитектора Молдавии С. М. Шойхета. Первую цирковую программу представили в 1982 году. Она была посвящена 60-летию образования Советского Союза.

© Sputnik / Хворов Здание цирка в Кишиневе.

В 2004 году кишиневский цирк был закрыт на ремонт. Продажа главной арены в 2006 году одной из кипрских оффшорных компаний ничего полезного цирку не принесла. После долгих разбирательств сделка была признана незаконной. В 2014 году артисты вернулись на малую сцену. В марте 2018 года Правительство Молдовы утвердило слияние Moldova-Concert и Кишиневского цирка.

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