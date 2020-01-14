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Власти: смерть Петраке - невосполнимая потеря для национальной культуры

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200114/28849911/vlasti-smert-stefan-petrache-nevospolnimaya-poterya-dlya-natsionalnoy-kultury.html

Печальную новость о кончине артиста сообщила на странице в Facebook его дочь, Стефания Петраке. Народному артисту Молдовы, страдавшему от сахарного диабета, было 70 лет.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и члены молдавского правительства выразили соболезнования в связи c кончиной известного молдавского исполнителя, кавалера Ордена Республики Штефана Петраке.

По мнению молдавского президента, спикера парламента Зинаиды Гречаной и премьер-министра Иона Кику, уход Штефана Петраке оставляет огромную пустоту в национальной культуре.

"Штефан Петраке был мужчиной с большой буквы, примером благородства и порядочности, искусство которого будет отдаваться эхом в наших душах долгие годы", - сказано в их совместном сообщении.

По мнению министра культуры Корнелиу Поповича, музыкальный мир был непременным призванием Петраке, его неповторимый голос был символичен как на национальном, так и на международном уровне. Являясь участником групп Orizont, Contemporanul и Plai, он сумел увековечить через музыку тексты великих национальных поэтов и заставить души соотечественников вибрировать в незабываемых гармониях музы Эвтерпы.

"Культурное наследие, которое Штефан Петраке оставляет после себя, является настоящим сокровищем. Его имя должно быть вписано в первые строки Книги почета нации", - подчеркнул Попович.

Народный артист родился 8 мая 1949 года в селе Вынэторь Ниспоренского района. На песнях Петраке "În august", "Chemarea casei părintești", "Adevăruri", "Eu vin", "Ce te legeni, codrule", "Și dacă ramuri bat în geam" выросли целые поколения.

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