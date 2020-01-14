Додон высказался по поводу тарифов: что заявил президент Молдовы - видео

Глава республики и руководитель "Молдовагаз" обсудили планы на 2020 год, в том числе подготовку альтернативного маршрута для газового реверса по трансбалканскому коридору.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что необходимо избегать повышения тарифов для конечных потребителей природного газа, и если есть возможность, то способствовать их понижению. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Во вторник глава республики провел встречу с руководителем "Молдовагаз" Вадимом Чебаном, обсудив ряд вопросов, в том числе итоги деятельности предприятия в прошлом году, недавнее подписание контракта с ПАО "Газпром" и соглашений о взаимном подключении с украинским оператором.

"Рассмотрели также планы на 2020 год, среди которых - подготовка альтернативного маршрута для газового реверса по трансбалканскому коридору для обеспечения потребителей Молдовы природным газом", - отметил Додон по итогам беседы.

Говоря о планах на текущий год, руководитель "Молдовагаз" указал в качестве приоритетной задачи начало реорганизации предприятий системы.

"Намечено создание единого газораспределительного предприятия вместо существующих двенадцати. Будут предприняты меры по обеспечению независимости газотранспортных операторов в соответствии с положениями Закона о природном газе. Произойдут изменения и в рамках самого АО "Молдовагаз" в части поставок природного газа - с целью оптимизации и повышения эффективности деятельности предприятия", - сказал Додон.

Глава республики поприветствовал тот факт, что, невзирая на всяческие препятствия, связанные с проблемой транзита газа через территорию Украины, а также разного рода спекуляции о том, будто Молдова в 2020-м останется без газа, были предприняты меры для минимизации всех рисков, чтобы страна в будущем была обеспечена природным газом.

Повлияет ли запуск "Турецкого потока" на тарифы в Молдове>>>

"В то же время подчеркнул важность избегания повышения тарифов для конечных потребителей и, если есть возможность, изыскания средств для их уменьшения", - заключил Додон.

С 1 января 2020 года поставки российского газа в Молдову, закупаемого у Газпрома", осуществляются традиционным маршрутом - через ГИС Гребеники и ГИС Алексеевка, как и в предыдущие годы.

В последний день 2019-го российский концерн "Газпром" продлил на один год действующий контракт на поставки газа в Молдову. Цена на "голубое топливо" не будет расти. Об этом заявлял глава "Молдовагаз".

Киев начал транзит российского газа в Европу: что говорят в "Молдовагаз">>>

Тогда же было подписано дополнение к контракту на транзит газа через территорию Молдовы. Кроме достижения этих договоренностей удалось организовать и альтернативный маршрут - реверсные поставки по трансбалканскому коридору. По словам главы "Молдовагаз", этот сценарий полностью в рабочем состоянии и может быть активирован в случае необходимости.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK