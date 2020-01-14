Митрополит Владимир отреагировал на скандал с выставленным в МВД распятием

Митрополия призвала членов Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства пересмотреть свое решение по поводу снятия распятия со стены в здании МВД.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Митрополит кишиневский и всея Молдовы Владимир сообщил, что принял к сведению и выражает обеспокоенность в связи с решением Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства о снятии распятия, которое установлено в холле здания МВД страны.

"Православная церковь Молдовы квалифицирует это решение, как несправедливое и недальновидное и поддерживает реакцию большинства граждан республики в пользу сохранения распятия в общественных местах. Тем не менее, наличие в публичном пространстве основополагающих символов европейской христианской цивилизации, таких как крест, полезно и необходимо", - сказано в сообщении главы православной церкви Молдовы, размещенном на официальном сайте митрополии.

В заявлении сказано, что этот религиозный символ изображен и на гербе Республики Молдова. "Крест в своих руках носил и молдавский господарь Штефан чел Маре. О кресте писал вечные стихи и автор национального гимна поэт Алексей Матеевич", - добавил Митрополит.

В заявлении главы православной церкви Молдовы сказано, что митрополия считает решение Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства по поводу снятия распятия со стены в холле здания МВД актом богохульства и дискредитации национального большинства. Митрополия также призывала членов совета пересмотреть решение по этому вопросу.

Скандал из-за креста

Ранее Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства посчитал неподобающим наличие распятия в государственном учреждении. В структуре заявили, что Андрею Нэстасе, который и установил крест, когда был главой МВД, необходимо принести публичные извинения, а нынешнему руководству министерства убрать распятие из холла госучреждения.

В ответ на это Нэстасе заявил, что ни один совет не сможет обязать его отказаться от Бога.

В министерстве внутренних дел также прокомментировали спор из-за распятия. Советник главы МВД Алина Збанка в комментарии Sputnik Молдова уточнила, что "пока этот крест не мешает деятельности министерства внутренних дел, а также не навязывает работникам какие-либо действия, которые выходят за рамки определенных норм или полномочий, у нас нет оснований его убирать".

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